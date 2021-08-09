Orada, 1905 liralık sözleşmeler olmaz

Kerem AKBAŞ - 1- Messi, yüzlerce milyon dolar para kazandığı Barcelona’yı madem bu kadar seviyordu; neden sembolik bir ücrete imza atmadı?

Bu, Messi’nin tek başına alacağı bir karar değil. Zira Messi’nin aldığı paradan başkaları da kazanıyor. Messi, Barcelona’yı ne kadar severse sevsin, para sevgiyi yeniyor. Ayrıca İspanya yasaları insanların bedava çalıştırılmasına ya da bizdeki gibi 1905 liralık sözleşmelere izin vermez!

BÖYLE FUTBOLCULAR BAŞKAN GÖTÜRÜR!

2- Barcelona yönetimi neden Dembele, Griezmann, Coutinho gibi çok para alan futbolcuların kontratlarından kurtulup Messi’yi takımda tutmamış olabilir?

Bence Messi’nin o dayanılmaz manevi ağırlığından kurtulmak istediler. Böyle futbolcular başkanı bile götürür!

3- Barcelona bile Messi’nin maliyetini karşılayamazken, kadrosunda zaten Mbappe ve Neymar gibi çok pahalı futbolcular olan PSG bu oyuncuyu nasıl alıyor?

Bizim kulüpler satın alma opsiyonlu kiralamalar ve imza paralarıyla Finansal Fair Play’in etrafından dolaşıyor. PSG’de de profesyonel hukukçular, finansçılar var, bir yolunu buluyorlar!

4- Peki bu durumda Finansal Fair Play tam olarak ne işe yarıyor?

Finansal Fair Play’in amacı büyük balığın küçük balığı yemesini sağlayacak bir düzen getirmek. Önceden bütün yıldız futbolcuları tek bir kulüp alabiliyordu. Real Madrid’in Los Galaktikos günlerini hatırlayın. Şimdi Finansal Fair Play’den dolayı hiçbir kulüp 5-6 tane birden mega transfer yapamıyor.

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