Son dakika: Konyaspor'da İlhan Palut'un sözleşmesi uzatıldı

Konyaspor'dan yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÖKÇEN: İLHAN PALUT’A TEŞEKKÜR EDİYORUM



Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, 19 maçlık periyodu başarıyla kapattıklarını söyledi. Başkan Özgökçen, "Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz müddetçe eminim ki Konyaspor Kulübü, daha iyi yerlere de gelecektir. Mücadele eden, pes etmeyen disiplinli bir takım oluştuğu için İlhan Palut hocamıza teşekkür ediyorum. Şu an beklenen an geldi. İnşallah bu atacağımız imzayla hocamıza 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Uzatılan bu sözleşmenin Konyaspor’umuza, şehrimize, futbol camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hocam şubattan beri burada ve benim bizzat şahit olduğum, disiplinli bir çalışmayı kendisine benimsemiş bir yapıya sahip. Bu noktada çalışmasını tamamen Konyaspor’a yoğunlaştırmış bir yapıya sahip. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de güzel sonuçlar alacak bir çalışma içerisine girecektir diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.



Sorulan transfer sorusu üzerine, Başkan Özgökçen, "Bir futbolcu transfer edeceğimizi söyledik. Ekuban ile birlikte ilgilendiğimiz başka futbolcular da var" diye konuştu.

PALUT: BAŞLADIĞIM İŞİ BİTİRENE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜRÜM



İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut ise "Buraya en az ilk geldiğim gün kadar heyecanlıyım ve mutluyum. Mizaç olarak istikrarlı bir insanım. Başladığım bir iş varsa, bunu bitirene kadar mücadeleyi sürdürme isteği olan bir yapım var. Bunu da hem benim benimsediğim, hem şehir olarak, hem camia olarak benimsediğim Konya şehrinde ve Konyaspor camiasında sürdürecek olmam benim için son derece gurur ve mutluluk verici. Bu tamamen bir ekip çalışması. Başkanımız ve yönetimimiz, sahada uygulayıcı futbolcu arkadaşlarımız, Benim ekibim, her ne kadar ekibin görünen yüzü ben olsam da, çok değerli bir ekiple çalışıyorum ve taraftarlarımızla el ele vermeye devam edeceğiz. Şu andaki bu güzel tabloyu sürdürebiliriz. Kontrat konuşulan bir konuydu. Ben de her ne kadar bir sosyal medyam olmasa da konuşulan ve bana yöneltilen bir konuydu. Ben olaya şöyle bakıyorum; Burada şahsıma olan bir güveni hissettiğim sürece ve burada doğru işleri yapabildiğim sürece, sözleşmenin bir gün sonra bitmesi bile hiçbir şeyi ifade etmez. Ben bu işin peşinde olacağım. Diğer taraftan bunun tersi bir durum oluştuğu zaman 5 sene de sözleşmemiz olsa benim gibi bir insan için bunun bir önemi yok. Şu an Konyaspor’da çok iyi işler yapıyoruz. Camia ve şehri ben ve ekibim tamamen benimsemiş durumdayız. Ben burada sadece antrenörlük yapıyorum. Bana bu steril alan oluşturulmuş durumda. Bir futbol adamının en çok istediği noktalardan birisi bu. Ben de bugün bu imzayı atmaktan son derece mutluyum. Son günlerde çok fazla konuşulur olduk. Başkanım İstanbul’da, ben burada. Bugün itibariyle bunları da bitirip, aynı ciddiyetle iki gün sonra başlayacak lige, son derece hazır bir şekilde, geride bıraktıklarımızı ve başardıklarımızı unutarak çıkmamız lazım. Başta Konyaspor camiasına, yönetimimize ve bizlere hayırlı olan bir sözleşme" dedi.

