Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İlhan Palut'la Konya'da buluştuk! Yeni sözleşme, Ekuban ve transfer açıklaması

Süper Lig'de 2021 / 22 sezonunun ilk bölümünü Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Konyaspor'da hiç kuşkusuz başarının baş mimarı İlhan Palut... Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarıp dikkatleri üzerine çeken, ardından Göztepe'nin yolunu tutan genç teknik adam, Şubat 2021'den itibaren Konyaspor'un başarısı için uğraş veriyor.

İstikrarlı bir grafik çizen ve 19 karşılaşmada yalnızca iki kez mağlup olan yeşil beyazlılarda teknik direktör İlhan Palut, gerek oynattığı futbol gerek saha dışındaki imajıyla futbol kamuoyunun takdirini kazandı.

Biz de Spor Arena ekibi olarak Konya Kayacık Tesisleri'ne giderek İlhan Palut'la keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Kulüpler kendisini güncel tutabilen ve gelişime açık başarılı hocaları tercih ediyor. Yeni jenerasyon teknik direktör kavramına inanıyor musunuz?

Bu konuda çok mütevazi olamayacağım. Süper Lig’de yeni jenerasyon teknik direktörlerin çalışması Göztepe-İlhan Palut iş birliği ile hayat buldu. Göztepe’de özellikle giriş bölümündeki dikey performansımız bence kulüp yönetimlerini ve başkanlarını benim tarzımdaki hocalara güvenme konusunda cesaretlendirdi. Bizden daha tecrübeli hocalar Türk futboluna çok hizmet etmiştir, onlara büyük saygı duyuyorum ama kendini geliştirmeye çalışan ve güncel futbolu takip etmeye çalışan genç jenerasyondan birçok antrenör var. Göztepe – İlhan Palut iş birliği ile başlayan bu akım devam etti ve bence çok da güzel ilerliyor. Özellikle yeni jenerasyon antrenörlerin başarılı olmaya çok ihtiyacı var çünkü bir yola ilk çıkış çok önemli. Başarılı olduğunuz zaman yere daha sağlam basıyorsunuz ve gerisi geliyor. İnşallah bu antrenörlerimizin sayısı artarak devam eder.

90'LAR VE 2000'LERDE DOĞAÇLAMA OYUN VARDI



1990’ların 2000’lerin spontane futbol anlayışı bitti mi?

Tabii ki bitti. Sahada planı olan ve bunu çok fazla pratiğe döken, sadece antrenmanda bırakmayıp maçta karşılığını görenler fark yaratan antrenör oluyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bu böyle. Eskiden “Çıkın ve yeteneklerinizi sergileyin” denirdi. Bu bir özgürlük noktası olarak görülse bile çok zor durum. Bir plan yok ve ne yapacağını bilmiyorsun. Tamamen doğaçlama bir oyunla ilerliyorlardı. Şimdi ise birçok takımdaki futbolcular savunma ve hücum görevlerini, hangi bölgelerde bunların nasıl değiştiğini, oyun içi ayrıntılarını, taç atışında bile hangi pozisyonu alacağıyla ilgili yeterli bilgiye sahip. Bu oyuncu için büyük rahatlık ve sahadaki takımın sonuca gitmesinde olmazsa olmaz.



Konyaspor çok başarılı bir grafiğe sahip ve bireysel olarak öne çıkan oyuncular yerine takım olarak başaran bir oyuncu grubu var. Sebebi sizin dokunuşlarınız mı, oyuncular mı?

Hem benim dokunuşlarım hem de oyuncularımız. Takım oyunu futbolcularla oynanıyor, maç maç öne çıkan oyuncular olabilir ama ben teknik direktörlük hayatımda maç sonu ‘bugün kötü oynadık ama x oyuncunun performansıyla maçı kazandık.’ demedim. Konyaspor’u bir iki oyuncunun sırtından ilerliyor şeklinde asla tanımlayamayız. Hep oynatmak istediğimiz bir oyun var. Hatayspor’da teknik direktör olmadan önce bile ‘bir gün teknik direktör olursam bu oyunu oynatmak istiyorum.’ dediğimi biliyorum. Ben ne istediğimi çok iyi biliyordum, oyun gün gün gelişen bir strateji ve yerinde kalmıyor.



BU SEVİYEYİ SÜRDÜRMEMİZ GEREK



Konyaspor Süper Lig’de tarihinin rekorunu kırarak ikinci sırada, lider Trabzonspor ile 7 puanlık fark var. Daha fazlası olacak mı?

Başarmak genelde sonuçla ilgili bir şey. Çok iyi çıkış yakalayıp sonrasında hayal kırıklığı yaratan takımlar olmuştur. Beklentinin çok fazla yükseldiği bir ortam var ve biz buna karşılık vermeye çalışacağız. Konyaspor camiası olarak bizim bir şeyler başardık diyebilmemiz için bu seviyeyi sene sonuna kadar sürdürmemiz lazım. İlla ikincilikten bahsetmiyorum ligin üst sıralarından bahsediyorum. Bunu başarabilir miyiz, evet başarabiliriz. Çok dikkatli olmalıyız, tam bir denge noktası var. Ne biz başardık çok iyiyiz demeliyiz ne de bunu başardık daha iyi olmalıyız demeliyiz. Hem bugüne kadar yaptıklarımızın özgüvenini taşıyacağız hem de ligin sonunu düşünüp gereksiz strese yol açmayacağız. Şu an bizim için önemlisi bir sonraki maç olan Sivasspor karşılaşması.



BÜYÜKLERLE GÜÇ MAKASI DARALDI

Haberin Devamı

Türkiye’de 4 büyükler ile Anadolu ekipleri arasındaki güç makasının daraldığı öne çıkan görüşlerden. Kabul ediyor musunuz?

4 büyüklerin istenilen performansta olmamasından dolayı Anadolu ekipleri öne çıkıyor görüşünü haksızlık olarak kabul ederim. 4 büyük kulüp hedeflerini her zaman kovalayan çok güçlü camialar. İki nokta çok önemli, futbol artık plan ve strateji oyunu. Bazı stratejiler ile daha düşük kaliteli takımların, daha üst kalitedeki takımların mücadelesini planları ve stratejileri ile tolera edebildiğini düşünüyorum. Bu makasın kapanmasının birinci nedeni. İkinci nedeni ise futbolun artık bir ekonomi olması. Artık ülkemizdeki en güçlü kulüpler bile finansal anlamda çok dikkatli olmak zorundalar. Eskisi gibi çok büyük rakamlarla oyuncu maaşları ödemek istemiyorlar, bu da güç makasının daralmasını sağlıyor.









Son dönemde teknik direktörleri üzerinden tartışmaya açılan konu UEFA Pro-lisans belgesinin olup olmaması. Kendisi değil pro-lisansı kullanılmak istenen antrenör kavramı bile türedi. Bu meseleye bakışınız nedir?

Pro lisans kursum Eylül-Ekim ayında başladı. Pro Lisans kursuna adım attığımız zaman ilk oturumla beraber pro lisansın haklarından yararlanmaya başlıyoruz. Konyaspor’da antrenör olarak görülen lisansımı teknik sorumlu olarak değiştirdim. Her kurs gelişim için çok değerli, ben pro lisans kursuna devam ediyorum ve çok değerli şeyler öğreniyorum. Ancak ben 6 ay önce A lisans ile çalışan bir antrenör olarak ‘pro lisansı olmayan antrenör çalışmasın’ dersem kendimi inkar etmiş olacağım. Şöyle bir dezavantaj var, UEFA’nın belirlediği kurala göre pro lisans kursuna her sene 20 antrenör katılabiliyor. Ben teknik direktörlük yapmak için pro lisansı olmazsa olmaz görmüyorum. A lisansı ile gayet iyi antrenörlük yapabilecek arkadaşlarımız var.



“KONYASPOR’DAKİ GÖREVİMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUM”



Yönetim ile kontrat uzatma konusunda anlaşma sağladığınız belirtiliyor. 2024’e kadar Konyaspor’da olacak mısınız?

İlhan Palut istikrarlı bir kişi, İlhan Palut bir görev üzerindeyken başka bir göreve konsantrasyonunu asla kaydıramayacak bir kişi. Ben istikrardan yanayım, geliştirebildiğim bir durumun son seviyesini görmeyi çok isterim. Prensip olarak Konyaspor’daki görevimi sürdürmek istiyorum. Yönetim ile bu konuda görüştük. Onlar, “hocam her şey iyi gidiyor, uyumlu çalışıyoruz ve devam etmek istiyoruz.” derken ben de “burada mutlu ve huzurluyum.” dedim. Prensip olarak bu konuda bir yere gelmek benim gibi birisi için ayrıntılarda boğulmayı zorlaştırır. Maaş ve başarı bonusları gibi ayrıntılarda mutlaka yönetimimizle belirli noktalarda buluşacağız. Konyaspor’da yapabileceklerimi tamamladığıma inandığım güne kadar kalmak istiyorum. Belki 1 sene sonra ‘tamam’ diyeceğim. Göztepe’de bunu yaşadım. Başkan Mehmet Sepil’in yanına gittiğimde bana, “hocam devam edelim.” dedi ama ben “yarın tesislerde antrenmana gitmek istemiyorum başkanım.” dedim. Çünkü bende artık o enerji yoktu. Ben enerjimi kaybettiğim zaman sözleşmem 5 yıl bile olsa bir şey ifade etmiyor. Ancak enerjim ve isteğim devam ettikçe sözleşmemin yarın bitmesi bile problem değil. Konyaspor’da çok uyumlu çalışıyoruz ve sahada mutluyum, onun için ben bu işe devam etmek istiyorum. Buna bir şart, maaş ve kontrat olarak bakmıyorum.



Yurt dışında bir takım çalıştırma hedefiniz var mı?

Var ama şu an hazır mısınız diye sorarsanız hazır değilim. Çok yoğun şekilde dil eğitimim devam ediyor. Teknik ve taktik tamam ama iletişim futbolda olmazsa olmaz. Yöneticilerle, basınla ve en önemlisi futbolcularla iletişim çok önemli. İstediğim seviyeye geldiğim zaman yurt dışı neden olmasın.



“EKUBAN GELİRSE ÇOK MUTLU OLURUM”



Caleb Ekuban için Konyaspor’un bir süredir ciddi girişimleri var. Transfer gerçekleşirse oyun planınızda nasıl yer tutacak?

Ekuban benim beğendiğim bir oyuncu. Yönetimimiz ile konuştuğumuz zaman hücumun her bölgesinde kullanabileceğimizi söyledim. Bizim 3 kanat oyuncumuz var normalde ideali 4 olmasıdır. Bizim oyun sistemimize uyan ve takım savunmasını aksatmayan bir takım oyuncusu. Transfer gerçekleşirse çok mutlu olurum ama kolay bir transfer değil. Başka isimler de var ve o bölgeye 1 oyuncu almak istiyoruz. Ekuban üst sıralara oynama tecrübesini Süper Lig’de Trabzonspor’da yaşadı, olursa bize destek verecektir.



Röportaj: Uğur Yapıcı - Kamera: Mücahit Özdoğan / Recep Berber