Son dakika | Kayserispor'da Samet Aybaba'nın görevine son verildi!

Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

BASIN SÖZCÜSÜ TOKGÖZ DE AÇIKLADI

Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.



Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.



Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:



"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-2

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