Kayserispor-Beşiktaş maçında tarihe geçti! Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası...

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Kayserispor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 16. hafta maçında sürpriz bir isim tarihe geçti.

Mücadelenin henüz 8. dakikasında De Souza'nın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren N'Koudou yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı kazandı.

Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular, pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus'a uzun süre itirazlarda bulundu.

VAR hakemi Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus, pozisyon hakkında bir süre iletişim kursa da karar değişmedi.

ATIŞ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Penaltı atışı öncesinde ceza sahasının hemen dışında Sapunaru ile Güven Yalçın arasında arbede yaşandı.

Diğer oyuncuların araya girmesiyle birlikte iki futbolcu da sakinleşti. Hakem Aydınus da oyuncuları uyardı.

MENSAH KAÇIRDI, DOĞAN TARİHE GEÇTİ

Bernard Mensah, eski takımına karşı oynadığı ilk maçta penaltı atışı için topun başına geçti. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan, topu sol köşeden çıkarmayı başarıd.

18 yaşındaki Doğan Alemdar, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de penaltı kurtaran en genç isim oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, Necip Uysal'ın yerine ise Larin 11'de yer aldı.

GÜVEN VE LARIN TERCİHİ

Geçtiğimiz hafta 11'de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11'de çıktı. Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin'e, Yalçın 11'de şans tanıdı.

KAYSERİSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Manzala ve Emre Demir'in yerine Doğan Alemdar, Kolovetsios, Lopes, Lennon görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş karşısına Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga 11'i ile çıktı