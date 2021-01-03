Kayserispor'da Samet Aybaba'dan Beşiktaş maçı sonrası 'istifa' açıklaması!
Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş maçı sonrasında istifa ettiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
'HER ŞEY KÖTÜ GİTMEYE BAŞLADI'
Mücadeleyi değerlendiren Aybaba, "Türkiye'nin en iyi iki hakeminin verdiği kararları irdelemek lazım. Futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden uzaklaşıyor. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.
'BENİM HABERİM YOK'
Maç sonunda istifa ettiği yönündeki haberler için ise Aybaba, "İstifa ettiğimden benim haberim yok" şeklinde yanıt verdi.
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