Son Dakika: Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında golden önce faul var mı? Edin Dzeko'nun penaltısında Mete Kalkavan'ın kararı doğru mu? "Hiçbir delil gösteremez"

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Dzeko ile öne geçen sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Tadic'in penaltı golüyle rahatladı. Maçın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve İsmail Kartal'ın öğrencileri 3 puana 3 golle ulaştı.

Bu sonuçla birlikte ligde 8, tüm kulvarlarda toplam 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

HEM DAUM'U, HEM KOCAMAN'I YAKALADI

Süper Lig tarihinde bir sezona 8’de 8 yaparak başlayan tek takım olan Fenerbahçe dün deplasmanda Kasımpaşa’yı devirerek kendi rekorunu egale etti. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon elde ettiği başarıdan önce 2009-10 sezonunda Christoph Daum yönetiminde ilk 8 maçın tamamından galibiyetle ile ayrılmıştı.

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iSMAiL KARTAL’A REKOR iÇiN 2 GALiBiYET GEREK

Ayrıca Fenerbahçe’nin başında görev yaptığı son 9 Süper Lig maçını kazanan İsmail Kartal, Aykut Kocaman’ın ardından sarı lacivertli ekiple üst üste 9 galibiyet alan 2. Türk teknik direktör oldu. Kartal 2 galibiyet daha alırsa Kocaman’ı da geçecek.

2023-24 SEZONU iLK 8 MAÇ

Gaziantep..................2-1

Samsunspor..............2-0

Ankaragücü...............1-0

Antalyaspor...............3-2

Alanyaspor................1-0

Başakşehir................4-0

Çaykur Rize...............5-0

Kasımpaşa ................2-0

2009-10 SEZONU İLK 8 MAÇ

Denizlispor................2-0

Sivasspor..................3-0

Diyarbakır .................3-1

Manisaspor...............2-1

Bursaspor .................1-0

B.Şehir Bld. ...............1-0

Antalyaspor...............2-1

Gençlerbirliği.............3-1

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KANARYA iŞi ERKEN GOLLERLE BiTiRiYOR

Edin Dzeko, Fenerbahçe’nin bu sezon Süper Lig’deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine gönderdi. Bosnalı yıldız 5.39’da topu ağlarla buluştururken sarı lacivertliler bu sezon 4. kez ilk 10 dakikada skor üstünlüğünü ele geçirmeyi başardı.

1. haftadaki Gaziantep mücadelesinde yine 3. dakikada Dzeko sahneye çıkarken 6. haftada Başakşehir karşısında 5. dakikada Djiku perdeyi açmıştı. Geçen hafta Rize ile oynanan karşılaşmada da ilk gol 3. dakikada Szymanski’den gelmişti.

EDIN DZEKO DURDURULAMIYOR

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin yıldızlarının gol katkısı devam etti.

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Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, 6. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken skor katkısını da sürdürdü. Böylece Edin Dzeko, 8. lig maçında 6 gole ulaşırken toplamda 12 karşılaşmada 8 gol, 6 asistlik performans sergilemiş oldu.

YALNIZCA 1 KEZ BOŞ GEÇTİ

Ayrıca 37 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'ya attığı golle birlikte Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 7'sinde gol katkısı vermiş oldu.

Gaziantep FK, Samsunspor, Antalyaspor, Rizespor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında gol atan Dzeko, Alanyaspor ve Ankaragücü karşısında da asist yaptı. Boş geçtiği tek maç Başakşehir olmuştu.

EN ERKEN GOL

Bunlarla birlikte Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine göndermiş oldu.

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TADIC'TEN ÜST ÜSTE İKİNCİ MAÇTA GOL

Mücadelenin 45+3. dakikasında penaltıdan ağları havalandıran Tadic ise Opta'nın verilerine göre; Şubat 2023'ten (Ajax formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Tadic, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇININ TARTIŞMALI POZİSYONLARI

Fenerbahçe karşılaşmayı 1-0 önde götürürken Edin Dzeko ile ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Dusan Tadic penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirirken hakem Mete Kalkavan'ın penaltı düdüğü Kasımpaşalı futbolcuların tepkisi çekti.

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METE KALKAVAN VAR'A GİTMEYE GEREK DUYMADI

Edin Dzeko'nun, Yasin Özcan ile girdiği pozisyona penaltı verilmesine Kasımpaşa cephesinden yoğun itiraz edildi. Pozisyon sonrasında VAR monitörüne gitmeye gerek duymayan Mete Kalkavan tereddütsüz orta noktayı gösterdi.

KEMAL ÖZDEŞ'TEN PENALTI TEPKİSİ

Süper Lig’in 8’inci haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin oyunun iki yönünü de doğru oynadığını söyleyen Kemal Özdeş, "Derinlik hatasından yediğimiz ilk gole kadar bu iyi işledi. Hedefimiz, geçtiğimiz maçlardaki etkili oyuncularını kapatmaktı. 30-45 arasında rakip yarı alana geçmeye başladık, orada net pozisyon bulamasak da ataklar yapmaya çalıştık. İlk yarının bitmesine 10 saniye kala penaltıdan 2-0 geri düştüğümüz pozisyona kadar. Maçın hakemi basit, penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verdi. 2’nci yarıda planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Fenerbahçe oyunun her 2 yönünü de doğru oynadı. 80’den sonra farkı artırabilirlerdi. Oyuncularımı kutluyorum. Son ana kadar mücadele ettiler ve gol atma çabasını gösterdiler" şeklinde konuştu.

TRIO EKİBİ NE DEDİ?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte Deniz Çoban ve Bahattin Duran'ın yorumlarıyla masaya yatırılan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları...

"6. dakikada Fenerbahçe'nin golünden önce; Kasımpaşa'nın faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: Becao ile Ngoy arasında böyle mücadeleler hep oldu. Mete Kalkavan, hep devam ettirdi. Kendi içinde standart var. İki oyuncu da birbirini çekiyor. Ngoy da Becao'yu tutuyor; Becao biraz daha fazla. Her iki oyuncunun da gözleri topta ama Becao sağ eli göğse koymuş, sol eliyle refakatin biraz dışına çıkmış. Ngoy'un topa yükselmesini engellemiş Becao. Ngoy belli noktadan sonra durmuş. Bu pozisyon ceza alanında olsa penaltı olur mu? VAR müdahalesi için bunu söylüyorum. Bu pozisyonda kesinlikle VAR müdahalesi olmaz. VAR karışmaz. Top arkaya gittiği için atak başlangıç fazı olmaz falan deniyor, öyle bir şey yok. Becao, iki eliyle Ngoy'u bariz şekilde çekip kenara atsaydı, VAR müdahalesi olurdu. Ancak, Becao'nun yaptığı hareketler faul ama hakem saha içinde vermeli kararı. Hakem faul vermeliydi.

Deniz Çoban: Benim kafam karışık. Kafamın karışmasına sebep, eğitimlerdeki argümanlar. Hakemlerin de kafası karışık. Hakemin bir standartı olsun, ona göre yorum yapsın. Bugün tamam diyorsunuz, ertesi gün bambaşka bir yorum geliyor. Yüksek mücadelelerde etki, delil göstermek zordur. Bu tür mücadelelere VAR'ın karışması kolay değildir denir evrensel ilkelerde. Uzayan forma, yana atılan rakip, çift elle sarılıp oyuncuyu kilitleme gibi durumlarda VAR karışabilir. Mücadele yere yakınsa VAR'ın karışması daha kolay olur. Alper Ulusoy, geçen hafta Ümraniyespor - Bandırmaspor maçında aynı mücadele oldu. Alper'e ertesi gün Trabzonspor maçını verdiler, 'VAR müdahalesi sonuna kadar doğru' dediler. Bence Becao ile Ngoy arasında adil bir mücadele yok. Becao, Ngoy'a göre tutmayı abartıyor. Burada bir faul var. VAR açısından bu bir yüksek mücadeledir, çok açık gösterebileceğin formadan uzama yoktur, karışılmaz denir. MHK ise Alper Ulusoy'u geçen hafta doğru buluyorsa, kriter buysa VAR karışmalı derim. Çünkü, MHK standartı böyle koymuş. Faul mü faul. Müdahale konusunda benim kafam karışık. Bir standart koyamadı MHK. Neye karışıyor, neye karışılıyor. Standart yok. Kaçak güreşmiyoruz. Alper Ulusoy'un müdahalesi yanlıştı ama doğru dediler. O zaman buna da karışacaksın. VAR, burada hiçbir delil gösteremez. Karışmaması evrensel ilkelere göre doğru. Türkiye'de karışıldı ve MHK doğru dedi.

"45+1'inci dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: Yasin çok genç bir oyuncu. Sağ ayağını yere koyduktan sonra sol dizini de öne çıkarıyor, sonra anlıyor ve durmaya çalışıyor ama duramıyor. Dzeko geçecekken dizine temas gerçekleşiyor. Yasin biraz daha tecrübeli olsa dizini yere çıkardığı an geri çekerdi. Yasin'in sol dizi, Dzeko'nun sağ dizine temas ediyor. Sol dizi hala havada. Bu pozisyon kitaba göre penaltı. Buna penaltı değil denemez. Bu pozisyon 'soft' bir penaltı. Dzeko ayağını normalin düşüne çıkarmıyor. Buna penaltı değil denemez. Benim anlayışıma göre yumuşak penaltı bu.

Deniz Çoban: Dzeko, dizi önde görünce sol ayağını dışarı taşırarak temas alıp düşmeye mi hedefliyor yoksa Yasin'in dizi önüne geldiği için mi çarpıyor? Dzeko teması kullanıp düşüyor diyorsanız aldatma bile tartışılır. Dzeko'nun ayak frekansı doğruysa ve diz önüne gelip çarpıyorsa buna kimse penaltı değil diyemez. Sabit iki oyuncu, bir temas var. Buna penaltı veren hakemi eleştirmem.

"53'üncü dakikada Aytaç'ın Dzeko'yu iterek bir ihlali var mı?"

Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı demem.

Deniz Çoban: Kesinlikle penaltı yok.