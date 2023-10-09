×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun babasından ayrılık açıklaması! "Şampiyon yapıp gideceğiz"

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlunun babasından ayrılık açıklaması Şampiyon yapıp gideceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 08:45

Fenerbahçe'deki performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, katıldığı canlı yayında oğlunun sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin performansıyla alkış toplayan isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Beyaz TV'de katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Baba Kadoğlu Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz." dedi.

Kendilerinin Trabzonlu olduğunu belirten Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun hangi lige gitmesini istediğine yönelik soruya, "Ben Trabzonluyum, daha önce Trabzonspor'dan teklif gelmedi. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir." cevabını verdi.

Oğlunun Türkçe bildiğini de ilk kez açıklayan baba Kadıoğlu, "Ferdi, Türkçe biliyor ama yanlış kelime kullanır, siz gazeteciler de üzerine atlar." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Transfer

BAKMADAN GEÇME!