Son Dakika: Juventus'ta Ronaldo krizi büyüyor! Alex Ferguson'dan itirafı ve annesinin gözyaşları...

Spor Arena Dış Haber - Juventus'la 1 yıllık sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılan ve 12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun yokluğu, Serie A ekibinde kriz yaratmaya devam ediyor.

3 yıllık Juventus macerasında 134 maça çıkıp 101 gol atan ve 5 kupa kazanan Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarı bir türlü gelmeyince İtalyan ekibinden ayrılmış ve eski takımı Manchester United'a geri dönmüştü.

Serie A'da yeni sezonun ilk maçına Ronaldo ile başlayan ancak ayrılık sonrası oynanan 2 maçı da kaybeden Juventus'ta son Napoli yenilgisi sonrası taraftarlar Portekizli futbolcunun ayrılığına olan tepkilerin dozunu artırdı.

"SORUN RONALDO DEĞİLDİ"

Siyah-beyazlı taraftarlar, Juventus'ta esas sorunun Ronaldo olmadığını ve ilk 3 maçta alınan 1 puan sonrası 36 yaşındaki futbolcunun Juventus için ne kadar önemli olduğunu belirtirken, sosyal medyada İtalyan ekibinin yönetimine tepki gösterdi.

12 yıl sonra geri döndüğü Manchester United'daki ilk maçına 11'de başlayan ve attığı 2 golle Newcastle United galibiyetinde büyük pay sahibi olan Ronaldo'nun bu performansı, Juventus taraftarının tepki göstermesinin yanı sıra büyük hayal kırıklığı yaşamasına da neden oldu.

ALEX FERGUSON'DAN RONALDO İTİRAFI

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson da, Ronaldo'nun takıma tekrar geri dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

4-1 kazanılan Newcastle United maçının ardından açıklamalarda bulunan Ferguson, "Herkes gibi ben de heyecanlıyım. Dün maçla ilgili büyük bir beklentim vardı. Taraftarlar adına konuşuyorum, United için harika bir gün oldu" diye konuştu.

Ronaldo'nun geri dönmesiyle ilgili çalışmasının olduğunu ilk kez açıklayan tecrübeli futbol adamı, "Birçok insan Ronaldo'nun geri dönmesi için elinden geleni yaptı. Ben de Cristiano'nun gerçekten buraya gelmek istediğini ve bunun çok önemli olduğunu bilerek sürece katkıda bulundum. Duygusal bir olduğumu söyleyemem ama onun dönüşü heyecan verici ve Cristiano'yu Manchester City için oynadığını hayal bile edemezdim. Kimse bunu yapamazdı" ifadelerini kullandı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Geri dönüşünün ardından Manchester United formasıyla ilk maçına Old Trafford'da çıkan Portekizli süper yıldızın annesi Dolores Aveiro, karşılaşmayı stattan takip etti.

Karşılaşmadaki ilk golünü 45+2'de kaydeden Ronaldo'nun takımını öne geçirmesinin ardından bir taraftar, Portekizli futbolcunun annesinin gözyaşlarına boğulduğunu yazdı.

Sosyal medyadan Aveiro'nun fotoğrafını paylaşan taraftar, "Ronaldo'nun annesi tam arkamda. Golden sonra ağlamaya başladı ve buna kalbim dayanmıyor" mesajını yazdı.

İLK MAÇINDA YİNE TARİHE GEÇTİ

Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo, ilk maçında bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

Portekizli futbolcunun en son attığı gol ile şimdi attığı gol arasında 12 yıl 124 gün bulunurken bu sayı, Premier Lig'de bir futbolcunun iki golü arasındaki en uzun ikinci süre olarak kayıtlara geçti.

Cristiano Ronaldo ayrıca, bu sezon Premier Lig'de Thiago Silva'dan sonra forma giyen en yaşlı ikinci futbolcu oldu.