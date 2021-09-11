Manchester United Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cristiano Ronaldo sahneye çıkıyor...

Newcastle'ı konuk ettiği son 36 lig maçının sadece birini kaybeden Manchester United, tek yenilgisini Aralık 2013'te David Moyes yönetiminde aldı. Manchester United'a rakip olduğu son sekiz Premier Lig maçının altısında ilk golü atan Newcastle, bu karşılaşmaların sadece ikisinden galip ayrılabildi. Premier Lig'de oynadığı son 14 iç saha maçında da gol atan Manchester United, bu karşılaşmalarda toplam 40 gol sevinci yaşadı.

Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada görev yapması halinde iki Premier Lig maçı arasında en uzun süre geçen oyuncu olacak Kulüp kariyerinde çıktığı resmi maçlarda 48 hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bunların ilkini Ocak 2008'de Newcastle karşısında kaydetmişti.

MANCHESTER UNİTED NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United Newcastle maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.