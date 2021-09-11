Manchester United Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? Cristiano Ronaldo sahneye çıkıyor...
Manchester United Newcastle maçı ile iki takım Premier Lig'de karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz günlere damga vuran transfer olarak spor basınında geniş yer bulan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesi gözleri Premier Lig'e çevirdi. Oynanacak karşılaşmada Cristiano Ronaldo'nun forma giymesi bekleniyor. Peki Manchester United Newcastle maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Newcastle'ı konuk ettiği son 36 lig maçının sadece birini kaybeden Manchester United, tek yenilgisini Aralık 2013'te David Moyes yönetiminde aldı. Manchester United'a rakip olduğu son sekiz Premier Lig maçının altısında ilk golü atan Newcastle, bu karşılaşmaların sadece ikisinden galip ayrılabildi. Premier Lig'de oynadığı son 14 iç saha maçında da gol atan Manchester United, bu karşılaşmalarda toplam 40 gol sevinci yaşadı.
Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada görev yapması halinde iki Premier Lig maçı arasında en uzun süre geçen oyuncu olacak Kulüp kariyerinde çıktığı resmi maçlarda 48 hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bunların ilkini Ocak 2008'de Newcastle karşısında kaydetmişti.
MANCHESTER UNİTED NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Manchester United Newcastle maçı bugün saat 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.