Cristiano Ronaldo, Manchester United ile bir kez daha tarihe geçti! Daha ilk maçında...

Milli maçlar dönüşü ilk maçında Newcastle United'ı konuk eden Manchester United'da Cristiano Ronaldo, mücadeleye ilk 11'de başladı.Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Portekizli futbolcu, United taraftarının büyük ilgisiyle karşılaştı.Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları 36 yaşındaki futbolcuya büyük sevgi gösterilerinde bulunurken, Ronaldo da taraftarları selamladı.Mücadelenin başlamasıyla rakip kaleye büyük bir baskı kuran Manchester United, birçok pozisyondan yararlanamazken, sahneye Ronaldo çıktı.Dakikalar 45+2'yi gösterirken sahneye çıkan Portekizli yıldız, Mason Greenwood'un şutunda kalecinin Woodman'dan dönen topu tamamladı ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.Golden sonra Old Trafford'da büyük sevinç yaşanırken, Ronaldo da klasikleşmiş gol sevincini yaşadı.Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.Portekizli futbolcunun en son attığı gol ile şimdi attığı gol arasında 12 yıl 124 gün bulunurken bu sayı, Premier Lig'de bir futbolcunun iki golü arasındaki en uzun ikinci süre olarak kayıtlara geçti.Cristiano Ronaldo ayrıca, bu sezon Premier Lig'de Thiago Silva'dan sonra forma giyen en yaşlı ikinci futbolcu oldu.