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Futbol
Haber Giriş: 11 Eylül 2021 - 17:29 | 

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile bir kez daha tarihe geçti! Daha ilk maçında...

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı ilk maça yine damga vurmayı başardı.

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Milli maçlar dönüşü ilk maçında Newcastle United'ı konuk eden Manchester United'da Cristiano Ronaldo, mücadeleye ilk 11'de başladı.

2BÜYÜK İLGİ

BÜYÜK İLGİ

Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Portekizli futbolcu, United taraftarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

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Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları 36 yaşındaki futbolcuya büyük sevgi gösterilerinde bulunurken, Ronaldo da taraftarları selamladı.

4İLK MAÇINDA SAHNE ALDI

İLK MAÇINDA SAHNE ALDI

Mücadelenin başlamasıyla rakip kaleye büyük bir baskı kuran Manchester United, birçok pozisyondan yararlanamazken, sahneye Ronaldo çıktı.

5MANUYU ÖNE GEÇİRDİ

MANU'YU ÖNE GEÇİRDİ

Dakikalar 45+2'yi gösterirken sahneye çıkan Portekizli yıldız, Mason Greenwood'un şutunda kalecinin Woodman'dan dönen topu tamamladı ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

6KLASİKLEŞMİŞ GOL SEVİNCİ

KLASİKLEŞMİŞ GOL SEVİNCİ

Golden sonra Old Trafford'da büyük sevinç yaşanırken, Ronaldo da klasikleşmiş gol sevincini yaşadı.

7BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

BİR KEZ DAHA TARİHE GEÇTİ

Manchester United'a 12 yıl sonra geri dönen Ronaldo, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

8İKİ GOL ARASINDAKİ EN UZUN İKİNCİ SÜRE

İKİ GOL ARASINDAKİ EN UZUN İKİNCİ SÜRE

Portekizli futbolcunun en son attığı gol ile şimdi attığı gol arasında 12 yıl 124 gün bulunurken bu sayı, Premier Lig'de bir futbolcunun iki golü arasındaki en uzun ikinci süre olarak kayıtlara geçti.

9EN YAŞLI İKİNCİ İSİM

EN YAŞLI İKİNCİ İSİM

Cristiano Ronaldo ayrıca, bu sezon Premier Lig'de Thiago Silva'dan sonra forma giyen en yaşlı ikinci futbolcu oldu.

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