Cristiano Ronaldo, Manchester United ile bir kez daha tarihe geçti! Daha ilk maçında...

İKİ GOL ARASINDAKİ EN UZUN İKİNCİ SÜRE Portekizli futbolcunun en son attığı gol ile şimdi attığı gol arasında 12 yıl 124 gün bulunurken bu sayı, Premier Lig'de bir futbolcunun iki golü arasındaki en uzun ikinci süre olarak kayıtlara geçti.