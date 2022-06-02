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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

#Jorge Jesus#Fenerbahçe#Teknik Direktör
Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçenin Samandıra Can Bartu Tesislerini gezdi

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

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Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, bu sabah Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jesus'a yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.

Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

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5 YILDIZLI LOGONUN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı, 2023/24 sezonunda logosunda kullanmayı planladığı 5 yıldızlı logosunun önünde de poz verdi.

DÜN STADYUMU GEZMİŞTİ

Önceki gün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Jorge Jesus, gün içerisinde Ali Koç ve yöneticilerle bir araya gelmiş ve ardından Ülker Stadyumu'nu ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezmişti.

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Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçenin Samandıra Can Bartu Tesislerini gezdi

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçenin Samandıra Can Bartu Tesislerini gezdi

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçenin Samandıra Can Bartu Tesislerini gezdi

Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçenin Samandıra Can Bartu Tesislerini gezdi

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