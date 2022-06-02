Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı! Transfer planı...

Haberin Devamı

Tüm Fenerbahçe taraftarlarının aylardır beklediği, sosyal medyada adına ‘Come to Jesus’ kampanyaları düzenlenen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un İstanbul’a gelişi bile büyük sansasyon yarattı. Jesus’un, CNN tarafından saat 22.00’de ekrana getirilen Lizbon Havalimanı’nda kendisini bekleyen özel uçağa gidiş görüntüleri ve sabaha karşı 01.45’te İstanbul’a inişi, yüzbinlerce taraftar tarafından canlı olarak takip edildi. Jesus’u taşıyan uçağın rotası ‘fightradar’ sitesinde 18 bin 640 kişi tarafından izlenirken, İstanbul’a iniş sonrası görüntülerinin yer aldığı YouTube canlı yayınını 117 bin, İnstagram’ı da 35 bin kişi takip etti.

Otele helikopterle götürüldü

Sabiha Gökçen Havalimanı’na indikten sonra kendisini bekleyen, başkan Ali Koç’a ait helikoptere bindirilen Jesus, buradan otele geçti. Jesus, dün sabah Ülker Stadı’na giderek sahayı ve müzeyi gezdi. Daha sonra Koç’la yemek yiyen Portekizli hoca, başkanı görünce, “Hazır mısınız?” diye sordu; Koç da “Hazırım cevabını verdi. İddialı ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken Jesus’un birkaç gün içinde 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. İmza töreni Roberto Carlos, Alex ve Mesut Özil’de olduğu gibi Ülker Stadı’nda ya da Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacak. Tören yarın yapılabilir.

Haberin Devamı

4-1-3-2'ye göre transfer yapılacak

Çalıştırdığı takımları 4-1-3-2 dizilişiyle oynatan Jorge Jesus, kendisine Benfica, Sporting, Al-Hilal ve Flamengo’da 16 kupa kazandıran sistemini Fenerbahçe’de de uygulayacak. 2 aydır ekibiyle birlikte sarı lacivertli takımın sezon içerisinde oynadığı tüm maçları izleyip güçlü ve zayıf yönlerini belirleyen 67 yaşındaki teknik direktör, az ve öz transferle yeni sezona başlamayı planlıyor. Orta sahaya ön libero ile 6 ve 8 numaralarda oynayabilen birer oyuncu isteyen Jesus, sağ bek, sol bek, yedek kaleci ve bir de kalitesi tartışılmayacak bir santrfor transferi talebinde bulundu.

Carvalho, Sörloth, Weghorst

Defansif orta saha için Jorge Jesus’un Sporting Lizbon’dan eski öğrencisi olan ve halen Real Betis’te forma giyen William Carvalho adı ön plana çıktı. Santrfor mevkisine Burnley’in Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, RB Leipzig’den Alexander Sörloth, savunmaya Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, kaleye de Sinan Bolat ve Ertuğrul Taşkıran isimleri düşünülüyor. Ayrıca Portekiz basını da Estoril takımından orta saha oyuncusu Andre Franco ve forvet Joao Carlos’un da Jesus’un Fenerbahçe’ye getirmek istediği oyuncular arasında olduğunu yazdı.

Haberin Devamı