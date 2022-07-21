Son Dakika: Joao Pedro resmen Fenerbahçe'de! Bonservisi açıklandı

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Cagliari'nin golcüsü Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Avro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelen Joao Pedro, Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başlayan futbolcu, daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.

Haberin Devamı

Atletico Minero forması ile 2010 yılında 11 maça çıkan João Pedro, 2010-2012 sezonunda ise Palermo forması ile sadece 1 maçta forma giydi. 2011-2012 sezonunda Penarol kulübünde çıktığı 15 maçta 6 gol kaydetti.

2013-2014 sezonunda Portekiz ligi temsilcilerinden Estoril Praia'da 28 maça çıktı ve 9 gol attı. Cagliari'de en verimli sezonunu geçiren futbolcu 220 maça çıktı ve 73 gol kaydetti.