Son Dakika: Joao Pedro için Cagliari'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ile imzalıyor mu?

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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Joao Pedro için transfer görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen oyuncu için Cagliari cephesinden açıklama geldi.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri Marco Piccioli, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelmişti.

Son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması ve Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye imza atması için İstanbul'a gelmesi beklenirken İtalya'dan da sürpriz bir demeç geldi.

'JOAO PEDRO'YA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Liverani, "Joao Pedro için görüşmeler devam ediyor, bunu inkar edemeyiz. Ona bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ve 4.2 milyon euro teklif ettiği Joao Pedro'yu ikna eden kişinin, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco olduğu iddia ediliyor.

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Transferle ilgili rakamlar ise henüz net değil. Fenerbahçe'nin olası bonservis ödemesinin 6.5 milyon euro civarında olacağı iddialar arasında.