Fenerbahçe Dinamo Kiev'i elerse rakip Sturm Graz

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleşti. Buna göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'i geçmesi durumunda eşleşeceği rakibi belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşecek.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Olasılığın gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacka ile eşleşecek.

TEK YENİLGİ FENERBAHÇE'DEN

Graz, Türk takımlarına karşı tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Sturm Graz'ın, Türk takımlarına karşı karnesi ise şöyle;

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🔸 11 maç

🔸 6 galibiyet

🔸 4 beraberlik

🔸 1 mağlubiyet

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. 21.00'de başlayacak mücadele Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçı Spor Arena'dan da anbean takip edebileceksiniz.