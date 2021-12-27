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Son Dakika: Joachim Löw kararını verdi! Fenerbahçe olmazsa La Liga bekleniyordu ancak...

#Joachim Löw#Fenerbahçe#Hertha Berlin
Son Dakika: Joachim Löw kararını verdi Fenerbahçe olmazsa La Liga bekleniyordu ancak...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasındaki en güçlü isimlerden olan Joachim Löw, geleceğine dair kararını verdi. Alman basını, 61 yaşındaki teknik direktörün görev yapmak istediği takımları duyurdu.

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Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de Joachim Löw, en güçlü adaylardan biri olarak dikkat çekmişti. Tecrübeli Alman çalıştırıcı, kariyerine yönelik çarpıcı bir karar verdi.

EURO 2020'de İngiltere'yle oynanan maçın ardından Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan ve o dönemden bu yana herhangi bir takımda görev almayan Alman çalıştırıcı, 1 yıl çalışmayacağını söylemişti.

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Löw açıklamasında, "Mantıklı olarak, geri dönüp dönmeyeceğime dair sorulan sorular ve dedikodular var. İlk 6 ayda hiçbir şey yapmayacağım zaten çok açıktı. Önümüzdeki sezon ise neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmış ve dinleneceğini belirtmişti.

BUNDESLIGA'DA KALACAK, LEIPZIG VE HERTHA BERLIN...

Yaz aylarından bu yana hiçbir takımda görev almayan tecrübeli teknik adam, kariyerine dair kararını verdi.

Bild'de yer alan habere göre Joachim Löw'ün gündeminde Fenerbahçe'nin yer almadığı ve tecrübeli teknik adamın Bundesliga'da kalacağı belirtildi. 61 yaşındaki çalıştırıcının görev yapacağı kulüpte maddi sıkıntılar yaşamak istemediği ve bu nedenle yeni sezonda RB Leipzig ve Hertha Berlin gibi takımlarda görev yapmaya sıcak baktığı ifade edildi.

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İKİ TAKIM DA HOCALARINI YENİ DEĞİŞTİRDİ

Sezona ABD'li teknik direktör Jesse March ile başlayan RB Leipzig, alınan başarısız sonuçların ardından March'ın görevine son vermiş ve genç teknik adam Domenico Tedesco'yu göreve getirmişti. Hertha Berlin ise Pal Dardai ile yollarını ayırarak göreve Tayfun Korkut'u getirmişti.

Son Dakika: Joachim Löw kararını verdi Fenerbahçe olmazsa La Liga bekleniyordu ancak...

EN GÜÇLÜ ADAY LÖW

Leipzig'in sezon sonuna kadar Tedesco'nun performansından memnun kalmazsa bir değişikliğe gitmeye sıcak bakabileceği ve bu durumda ilk adayın Löw olacağı kaydedildi.

Başarılı teknik adam için en güçlü ihtimal ise Hertha Berlin olarak görülüyor. Tayfun Korkut ile sezon sonuna kadar anlaşması olan Berlin ekibi, eğer Tayfun Korkut'la yola devam etmezse en güçlü aday olarak Löw'ü belirlediği ifade edildi.

HAYALİ İSPANYA ANCAK...

Almanya Milli Takımı'nı 17 yıl çalıştırdıktan sonra milli takımda görev almaya yanaşmayan Löw'ün önceliği kulüp takımına verdiği belirtilmişti. Tecrübeli teknik adamın hayali ise İspanya'nın üst düzey takımlarını çalıştırmak ancak Real Madrid'in Ancelotti, Barcelona'nın ise Xavi ile yakın zamanda anlaşma yapması, Löw'ün hayalinin gerçekleşmesine engel olarak görülmüştü.

ÜST DÜZEY TEKLİF GELMEZSE...

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Joachim Löw için İngiltere Premier Ligi'nin de alternatiflerden biri olduğu fakat Manchester United ve Manchester City gibi takımların mevcut hocalarıyla uzun süreli kontratları bulunduğu için bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceği kaydedilmişti.

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#Joachim Löw#Fenerbahçe#Hertha Berlin

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