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Son dakika: Jason Denayer, Galatasaray'dan 10 milyon Euro istedi! Fark 2 milyon Euro...

#Galatasaray#Jason Denayer#Transfer
Son dakika: Jason Denayer, Galatasaraydan 10 milyon Euro istedi Fark 2 milyon Euro...

Transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen Jason Denayer, 4 yıllık sözleşme karşılığı Galatasaray’dan toplam 10 milyon Euro istedi. Sarı kırmızılılar, imza parası dahil her sezon 2 milyon Euro teklif edecek.

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Belçikalı stoper Jason Denayer’i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray bu transferde önemli bir mesafe kat etti. Pazar günü, Galatasaray Kulübü adına Cenk Ergün, Kilyos’ta 26 yaşındaki oyuncu ile bir araya geldi. İstanbul’a hem tatil hem de alış veriş yapmak için gelen Denayer’in iki farklı dönemde kiralık olarak oynadığı G.Saray’dan 4 yıllık sözleşme karşılığı beklediği toplam rakam 10 milyon... Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Denayer, sezon başına 500 bin Euro imza parası talep etti.

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KAÇIRMAK İSTEMİYORLAR

Yıllık ücret olarak da 2 milyon Euro talep eden futbolcunun imza parası da eklendiğinde 4 yıl için sarı kırmızılılara maliyeti 10 milyon Euro oldu. Denayer gibi tecrübeli bir futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katma şansı olan Galatasaray ise bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına yoğun bir mesai harcamaya başladı. Sarı kırmızılı yönetim, Denayer’in Premier Lig, İskoçya ve Fransa gibi önemli arenalarda gösterdiği başarılı kariyeri göz önüne alarak bonservis bedeli olmayan bu futbolcuyu kesinlikle kaçırmak istemiyor. Biraz fedakarlık yapmaya karar veren yönetim Belçikalı oyuncuya 8 milyon Euro’luk paket sunacak. Denayer’e imza parası dahil olmak üzere yıllık 2 milyon Euro sunulacak. Sarı kırmızılıların böylece toplam teklifi miktarı 8 milyona çıkarken, Denayer’in talep ettiği rakamla aradaki fark 2 milyon Euro oldu.

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ABDÜLKERiM’DE iLK GÖRÜŞME

G.Saray sol ayaklı yerli bir stoper kadrosuna katmak adına Abdülkerim Bardakçı için ilk görüşmeyi yaptı. Ayrıca geçen sezonun devre arasında Antalya’ya gelen 30 yaşındaki orta saha Fernando ile görüşüldüğü ifade edildi.

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#Galatasaray#Jason Denayer#Transfer

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