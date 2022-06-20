Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Cenk Ergün dönemi başladı! Yeni hoca ve transfer açıklaması geldi

#Galatasaray#Cenk Ergün#Futbol
Son dakika: Galatasarayda Cenk Ergün dönemi başladı Yeni hoca ve transfer açıklaması geldi

İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine ise Cenk Ergün'ü getirdi. Yeni görevine ilişkin kulüp televizyonuna konuşan Ergün, teknik direktör ve transfer hakkında gelen sorulara yanıt verdi.

Haberin Devamı

Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Gözden Kaçmasın

Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında Galatasarayın yeni futbol direktörü Cenk Ergün hakkında bilgilerCenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni futbol direktörü Cenk Ergün hakkında bilgilerHaberi görüntüle

Göreve geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cenk Ergün, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım. Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim." dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldıGalatasaray'da Pasquale Sensibile ile yollar ayrıldıHaberi görüntüle

Sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktörün kim olacağına yönelik gelen soruya da yanıt veren Ergün, "Galatasaray'da devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Ben şu andan itibaren bu sürece dahil olacağım. Birçok ismin adı geçiyor, yönetimin de temasları oldu. Okan Hoca'nın (Buruk) da ismi geçiyor. Ama hali hazırda bir teknik direktör olduğu için diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır." diye konuştu.

Yapılacak transferler hakkında da bilgi veren Ergün, "Şampiyonluk sözü veremeyiz ama Galatasaray şampiyonluk için, en sona gidebilmek için mücadele verecektir. Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız. İlk etapta orta saha için çalışmamız olacak." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Cenk Ergün#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe