Son dakika: Galatasaray'da Cenk Ergün dönemi başladı! Yeni hoca ve transfer açıklaması geldi

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Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını açıklayan Galatasaray, futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ün getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Göreve geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cenk Ergün, "Çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Galatasaraylıyım, bu kulübe hizmet edebilme şansını daha önce yaşadım. Geri dönmek bana güzel duygular yaşatıyor. Tarif edemeyeceğim kadar heyecanlıyım. Geçen zaman sanki dün gibi. Kulüpten ayrıldığımdan bu yana zaman çok hızlı geçmiş gibi. Ama burada önemli olan Galatasaray, geri kalan her şey bizim için teferruat. Tekrar kulübüme hizmet verme şansını yakaladığım için çok mutluyum. Kulüpten ayrılmadan önce de aynı pozisyondaydım. Yine tekrar futbol operasyonları, yönetimin ve Sportif A.Ş.'nin öngördüğü şekilde uygulamak üzere göreve geldim. Florya'nın A'dan Z'ye yönetime karşı sevk ve idaresini sağlamakla görevliyim." dedi.

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Sarı kırmızılı takımda yeni teknik direktörün kim olacağına yönelik gelen soruya da yanıt veren Ergün, "Galatasaray'da devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Ben şu andan itibaren bu sürece dahil olacağım. Birçok ismin adı geçiyor, yönetimin de temasları oldu. Okan Hoca'nın (Buruk) da ismi geçiyor. Ama hali hazırda bir teknik direktör olduğu için diğer isimlerden bahsetmek çok doğru olmayacaktır." diye konuştu.

Yapılacak transferler hakkında da bilgi veren Ergün, "Şampiyonluk sözü veremeyiz ama Galatasaray şampiyonluk için, en sona gidebilmek için mücadele verecektir. Galatasaray'ın kadrosunda bizimle devam edecek olan birçok oyuncu var. Ama bunların dışında eksik bölgelerde ilk çalışmaları yapacağız. İlk etapta orta saha için çalışmamız olacak." şeklinde konuştu.