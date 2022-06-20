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Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, Spor Arena YouTube kanalında sarı-kırmızılı ekipteki son gelişmeleri anlattı.

"GALATASARAY'DA OKAN BURUK DÖNEMİ BAŞLADI

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi başladı diyebiliriz. Yalnızca prosedürler kaldı ve ıslak imza bekleniyor. İmzaya en büyük engel Domenec Torrent'in görevde bulunması. Önce Sensibile'nin sözleşmesi feshedilecek. Neden? Tüm transfer görüşmelerini yürütecek isim Cenk Ergün. Önce onu duyuracaklar. Torrent'in sözleşmesinde 'Başarısızlık halinde tazminatı 10 eşit taksitte ödenir' maddesi var. Galatasaray yönetimi bunun üzerinden hareket edecek. Avukatına peşin para ve taksit seçeneği sunuldu. Kısa sürede ayrılık gerçekleşecektir.

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Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler...

"OKAN BURUK, GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Okan Buruk, Galatasaray'a hayırlı olsun. Gittiği her kulüpte başarılı oldu. Akhisar'da kupası var, Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yapamadığını yapıp şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde önemli işler yaptı. Galatasaray'ı hak etmişti. Gündemdeki tek yerli teknik adam Okan Buruk'tu. Bu seçimin sebebi Süper Lig'de yerli hocaların şampiyonlukları domine etmesi. Yabancı teknik adamların yüksek maaşlı sözleşmeler istemesi de yerliye dönüşün bir diğer sebebi oldu.

ERDEN TİMUR TELEFONDA ANLAŞMA SAĞLADI

Cumartesi günü Erden Timur, Okan Buruk ile telefonda görüştü ve anlaşma sağlandı. Boş mukaveleye imza atacak Okan hoca. Paris'ten döndükten sonra imzalar atılacak. Sözleşme süresi de Dursun Özbek yönetiminin süresiyle aynı; 2 yıl.

MARCAO İÇİN İSTENEN RAKAM 15 MİLYON EURO

Ben 2-3 haftadır Marcao'nun gitmeyi düşündüğünü söyledim. Artık olgunlaştı, kariyeri için teklifleri değerlendirmek istiyor. Geçen yıl Roma ve Napoli istedi ama Galatasaray reddetti. Marcao artık teklifleri değerlendirmek istiyor. Sevilla 10 milyon euroluk yoklama teklifi yaptı Marcao için ve reddedildi. Yeniden teklif yapacaklar. Torino ve Zenit de teklif yapacak. Galatasaray tok satışı rolünde, isteyen kulüpler ciddi. İyi bir bonservisle ayrılacağını düşünüyorum. 15 milyon euro ve üzerinde bir teklifte Galatasaray Marcao'yu satacaktır.

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JASON DENAYER ADIM ADIM GALATASARAY'A

Denayer alışveriş ve tatil için İstanbul'a geldi. Geçen ayın ortasında planlamıştı bu seyahati. Dün Cenk Ergün ile bir araya geldi. Galatasaray Marcao'dan bağımsız bu transferi düşünüyor, bonservisi elinde bir oyuncu. Maaş konusunda ufak farklar var Denayer ile Galatasaray arasında ama çözülmeyecek bir fark değil. Ben Denayer'in Galatasaray'a geleceğini düşünüyorum.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI TRANSFERİ NE DURUMDA?

Abdülkerim Bardakçı'yı bütün büyük kulüpler istiyor. En rahat olan Konyaspor tabii ki. 5 milyon euro civarında rakamlar dönüyor, ben Galatasaray'ın buraya çıkacağını düşünmüyorum ana nabız yoklandığı doğru.

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HALİL AKBUNAR VE ONUR BULUT İDDİALARI

Galatasaray'ın Halil Akbunar'ı alacağını düşünmüyorum. Önceki yönetimin düşüncesiydi ama yeni yönetim bu düşüncede değil. Elinde Kerem ve Yunus var. Galatasaray Kayserispor'dan Onur Bulut'u istiyor ama Kayserispor'un transfer tahtası kapalı, o yüzden fırsatı iyi değerlendirmek istiyor. Bir yandan da Trabzonspor Onur Bulut için devreye girdi. Galatasaray bu durumdan rahatsız.

"GALATASARAY MERT MÜLDÜR İÇİN HAREKETE GEÇECEK"

Kayserispor 3 milyon euro civarında bir gelir istiyor. İndirim olmazsa Galatasaray Mert Müldür için harekete geçecek. Boey'in ayrılacağını düşünüyorum. Maliyeti düşük. Omar ise hamle oyuncusu olarak takımda kalacak.

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ORTA SAHAYA TAKVİYE OLACAK MI?

Orta saha için biraz zaman lazım. Okan Hoca ve Cenk Ergün göreve başladığında hareketlilik artacaktır. Şu anda ismi geçen oyuncular fırsat transferleri. Net olan şu: Taylan, Berkan, Cicaldau üçlüsü 11'de düşünülmüyor. O hat yabancılaşacak.

OKAN BURUK'UN EKİBİ BELLİ Mİ?

Okan Buruk Paris'ten dönünce başkan ve yöneticilerle görüşecek. Ekibinde daha önce Fenerbahçe'de çalışmış İrfan hocanın olması yönetimi neden rahatsız etsin? Bu detaylar konuşulur. Okan hocanın kendi ekibini oluşturacağını düşünüyorum.

TORRENT İSTANBUL'A GELDİ

Ligin sona ermesiyle tatilini Bodrum'da yapan teknik direktör Domenec Torrent, yeni yönetimle görüşmek üzere İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adam, havalimanındaki gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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