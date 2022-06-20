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Son dakika: Galatasaray, Marcao için Sevilla'dan gelen 10 milyon Euro'luk teklifi reddetti! Torino ile Zenit de sırada... | Transfer haberi

#Galatasaray#Marcao#Transfer
Son dakika: Galatasaray, Marcao için Sevilladan gelen 10 milyon Euroluk teklifi reddetti Torino ile Zenit de sırada... | Transfer haberi
Ali Naci Küçük

Galatasaray, Sevilla’nın Marcao için yaptığı 10 milyon Euro’luk teklifi reddetti. Sarı kırmızılılar, İspanya La Liga ekibinden gelen öneriyi net bir şekilde kabul etmedi. Galatasaray yönetimi, 15- 16 milyon Euro’luk tekliflerin altındaki rakamların kabul görmeyeceğini tecrübeli futbolcunun menajerine iletti.

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Galatasaray’da Marcao için transfer ateşi resmen yandı... Sarı kırmızılı takımda sergilediği başarılı futbolla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Marcao için transfer görüşmeleri hız kazandı. Brezilyalı futbolcunun menajeri, Sevilla’nın ilk teklifini de Aslan’a iletti. La Liga temsilcisi, Marcao’nun menajeriyle yaptığı görüşme sonrasında Galatasaray Kulübü’ne adeta ‘yoklama’ diye yorumlanan 10 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Sarı kırmızılı yönetim hiç düşünmeden direkt olarak bu teklife olumsuz yanıt verdi

YENİ TEKLİFLER GELECEK

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri ise Sevilla’nın yeni ve daha yüksek bir teklif ileteceğini dile getirirken, 2 kulübün daha devrede olduğunu bildirdi. Marcao’nun transferi için somut adımlar atıp menajeri ile görüşen bu kulüplerin İtalya Serie A’da mücadele eden Torino ve Rusya’nın önde gelen takımlarından Zenit St.Petersburg olduğu öğrenildi. Futbolcunun menajeri, Sevilla’nın yanı sıra Torino ile Zenit’in de Marcao’yu transfer etmeyi çok istediğini ve 3 kulübün yakın zamanda Galatasaray’a cazip resmi teklifler sunacağını belirtti. Marcao’nun da, Sevilla, Torino ve Zenit’ten gelen teklif sonrasında “Kariyerim için en doğru olan bu” diyerek Avrupa’ya transfer olma kararı aldığı aktarıldı.

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4 MİLYON EURO’YA ALINMIŞTI

Marcao için 15-16 milyon Euro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını futbolcunun menajerine bildiren Galatasaray yönetimi, şimdi Sevilla, Zenit ve Torino’nun yapacağı önerileri bekliyor. Eğer menajerin dediği gibi 15 milyon Euro civarında teklifler gelirse transfere izin verilecek. Ocak 2019’da Portekiz’in Chavez takımından 4 milyon Euro’ya alınan Marcao’nun transfermarkt’taki güncel piyasa değeri de 14 milyon Euro civarında. Galatasaray defansının vazgeçilmez oyuncusu olan Brezilyalı, bu sezon 38 maçta oynadı ve 1 gol attı.

STOPER ARAYAN MONCHi’NiN EN iYi SEÇENEĞi MARCAO

İspanyol basını, stoper arayan Sevilla Futbol Direktörü Monchi için en iyi seçeneğin Galatasaraylı Marcao olduğunu yazdı. Bununla beraber Strasbourg’da forma giyen 27 yaşındaki Ganalı Alexander Djiku’nun da gündemde olduğu ifade edildi.

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PiRLO, SEMiH KAYA’YI iSTiYOR

Süper Lig’de geçen sezonu Galatasaray’da tamamlayan Semih Kaya’nın Andre Pirlo yönetimindeki Karagümrük’e transfer olacağı bildirildi. İtalyan teknik adamın 31 yaşındaki stoperi kadrosunda görmek istediği ve transferin olumlu sonuçlanmak üzere olduğu aktarıldı.

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#Galatasaray#Marcao#Transfer

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