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Son Dakika: Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda başından vurularak öldürüldü! Acı haberi hastane doğruladı...

#Cristina Vita Aranda#Festival#Ölüm
Son Dakika: Ivan Torresin eşi Cristina Vita Aranda başından vurularak öldürüldü Acı haberi hastane doğruladı...

Olimpia Asuncion forması giyen Ivan Torres'in model eşi Cristina Vita Aranda gittiği müzik festivalinde mafya çatışmasının ortasında kaldı ve başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Paraguay takımlarından Olimpia Asuncion forması giyen Ivan Torres'in model eşi Cristina Vita Aranda, başkent Asuncion’daki Jose Asuncion Flores Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen müzik festivalinde çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti.

İki mafya arasında çıkan kavganın sonucunda Jaumina Festivali alanında silahlar çekildi. Çıkan kanlı çatışmada mermilerden biri, 3 çocuk annesi Cristina Vita Aranda'nın başına isabet etti.

Hemen hastaneye kaldırılan Cristina Vita Aranda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika: Ivan Torresin eşi Cristina Vita Aranda başından vurularak öldürüldü Acı haberi hastane doğruladı...

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ÖLÜM HABERİNİ HASTANE DUYURDU

Itaugua Nacional Hospital Başhekimi Yolanda Gonzalez, Cristina Vita Aranda'yı hayata döndürmek için 25 dakika mücadele ettiklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

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Başhekim Yolanda Gonzalez, "Hastaneye entübe halde getirildi. Kendisini hayatta tutmak adına 25 dakika uğraş verdik ancak başarılı olamadık. Kalbi durdu. Uzun uğraşlarımıza rağmen hayatta tutamadık." dedi.

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Ivan Torres eşinin ölüm haberini aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "O öldüğünde hala karı-kocaydık. Aramızdaki sorunları düzelteceğimize inanıyorduk. Bu zor günümde bana destek olan aileme, takım arkadaşlarıma ve eski takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Ivan Torresin eşi Cristina Vita Aranda başından vurularak öldürüldü Acı haberi hastane doğruladı...

ARALARI BOZUKTU AMA KONSERDE BİRLİKTEYDİLER

Paraguay basını, boşanma arefesinde olan çiftin müzik festivaline birlikte gittiklerini ve Cristina Vita Aranda vurulduktan sonra ünlü modeli hastaneye yetiştirmeye çalışan kişilerin arasında Ivan Torres'in de olduğunu yazdı.

Modelliğin yanı sıra fenomen olan Cristina Vita Aranda'nın Instagram hesabında 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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ASIL HEDEF UYUŞTURUCU TACİRİYDİ

İki çete arasında çıkan çatışmada asıl hedefin Ederson Salinas Benitez isimli uyuşturucu satıcısı olduğu ancak yanlışlıkla Cristina Vita Aranda ve bir kişinin daha vurulduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden diğer kişinin kimliğinin ise Marcos Ignacio Rojas Mora olduğu kaydedildi.

Yaralanan 4 kişinin ise 23-40 yaş aralığında oldukları ve durumlarının ciddi olmadığı belirtildi.

IVAN TORRES KİMDİR?

30 yaşındaki Ivan Torres, futbol kariyerine Cerro Porteno'nun altyapısında başladı. Burada A takıma yükselen başarılı sol bek, daha sonra 2015 yılında bedelsiz olarak Olimpia Asuncion'ya transfer oldu.

Olimpia Asuncion'da gösterdiği performansın ardından 2016'da 150 bin avro karşılığında CA Colon'a kiralanan Ivan Torres, 2017 yılında Olimpia Asuncion'ya geri döndü ve hala aynı takımda forma giyiyor.

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Ivan Torres ayrıca 2019 yılında Paraguay milli takımıyla ilk ve tek maçına çıktı.

 

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