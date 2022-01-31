Son Dakika: Sinan Bolat adım adım Fenerbahçe'ye Galatasaray da istemişti, işte bonservis bedeli... Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de Berke Özer'in son haftalardaki kötü performansı sebebiyle yerli kaleci arayışları hızlandı.

Sarı lacivertliler Gent forması giyen Sinan Bolat için harekete geçerken Vole'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Gent, Sinan Bolat transferi için anlaşmaya vardı.



Buna göre taraflar 600 bin euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Fenerbahçe, Sinan Bolat’a 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Oyuncuyla görüşmeler başladı.

BERKE ÖZER SÖZLEŞME İMZALAMADI

Berke Özer'in kendisine yönelik eleştirilerin ardından sezon sonu sona erecek olan sözleşmesiyle ilgili belirsizlik sürüyor.,

Yapılacak yerli kaleci takviyesi ile Berke'nin sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali de güçlendi. Galatasaray 'ın da transfer etmek istediği ancak Gent'in istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu gerekçesiyle kadrosuna katamadığı Sinan için önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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