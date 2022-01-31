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Son Dakika: Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmaz'ın yeni takımıyla imzalıyor! 2. Mustafa Kapı vakası...

#Transfer#Bartuğ Elmaz#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayla sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmazın yeni takımıyla imzalıyor 2. Mustafa Kapı vakası...

Galatasaray'daki geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyan Bartuğ Elmaz, Mustafa Kapı'nın izlediği yolu tercih etti ve Fransa'nın yolunu tuttu. Hem başkan Burak Elmas hem de hem de yönetimin görüşmeler yaptığı 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, sözleşme teklifini kabul etmedi ve yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray altyapısından yetişen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bartuğ Elmaz, sarı-kırmızılı kulübe 2. Mustafa Kapı vakasını yaşattı ve Fransa'ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Aralık ayında basın mensuplarıyla düzenlediği kahvaltı organizasyonunda açıklamalarda bulunmuş ve Bartuğ Elmaz'ın takımda kalmasını istediğini söylemişti.

BURAK ELMAS: AİLESİ VE MENAJERİYLE ŞAHSEN GÖRÜŞTÜM

Elmas açıklamasında, "Bartuğ ile ilgili ben ailesiyle ve menajeriyle şahsen görüştüm. Hocamızla görüştü. Biz Bartuğ’un Galatasaray’da kalmasını istiyoruz. Bartuğ’a yurtdışına her zaman gidebileceğini; ama asıl önemlisinin yurtdışından döndüğü vakit bir camiaya ait olup olmadığını kendisine anlattım. Dönüp dolaşacağın yer ülken. Gelecek için camia aidiyeti çok önemli. Menajeriyle de konuşuyoruz. Menajerinin de burada etkili olduğunu düşünüyorum. Bartuğ bizim yetiştirdiğimiz, Galatasaray’ın ciddi emek verdiği bir oyuncu. Burada bizim için en önemli şey bu genç oyuncumuzu kimsenin yıpratmaması. Arkadaşımızı koruyarak en doğru kararı vermesini sağlamak istiyoruz. Kendisi burasının bir parçası olmak istiyorsa kendi tercihi olacak. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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FATİH TERİM'DEN BARTUĞ'A: GALATASARAY'I AİLELERİ GİBİ GÖRMELİLER

Galatasaray Eski Teknik Direktörü Fatih Terim de hem Bartuğ ile hem de ailesi ile görüşmeler yaptıkları belirterek, "Bartuğ ve ailesini kendi ailemiz gibi görüyoruz. Her zaman da öyle gördük. Sayın Başkanımız onlarla konuştu. Çocuğumuz diye biliyoruz ama bizim çocuğumuz demek onları ikinci plana atacağız manasında değil. Birçok şart öne sürebilir, biz buna alıştık. İstikbalidir, isteğidir... Ancak ısrarla bir şeyin üstünde durmak istiyoruz. Diğerleri hepsi hal olur. Herkes Galatasaray’da oynamak isteyecek. Bunun için de gerekli fedakarlığı yapacak. Hepimiz yaptık. Herkes de yapacak. Onları kendi evlamız gibi görüyoruz. Onlar da Galatasaray'ı kendi aileleri gibi görmelidir." şeklinde konuşmuştu.

Son Dakika: Galatasarayla sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmazın yeni takımıyla imzalıyor 2. Mustafa Kapı vakası...

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KARARINI VERDİ, YENİ ROTA FRANSA!

Genç futbolcuyla uzun süredir sözleşme görüşmeleri yapan ancak bir türlü resmiyete dökemeyen Galatasaray, görüşmeleri sonlandırmış ve genç futbolcu A takımla sadece antrenmanlara çıkmıştı. Bartuğ Elmaz, transfere dair kararını verdi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya ile anlaşmaya vardı. Transfer yasağı bulunan Fransız ekibi, Bartuğ ile gelecek sezondan geçerli olacak sözleşmeye imza attı. Galatasaray’da forma şansı bulamayacağını düşündüğü için sözleşme tekliflerini geri çeviren Bartuğ Elmaz, bu sezon sadece 1 dakika süre almıştı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile anlaşmaya varan 18 yaşındaki Bartuğ, Fransa'ya giderek yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

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Son Dakika: Galatasarayla sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmazın yeni takımıyla imzalıyor 2. Mustafa Kapı vakası...

2. MUSTAFA KAPI VAKASI

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyip yurt dışına transfer olması, akıllara Mustafa Kapı'yı getirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen bir başka isim olan Mustafa Kapı, kendisine önerilen sözleşme uzatma tekliflerini ısrarla reddetmiş, sonrasında da kadro dışı bırakılmıştı. Genç orta saha oyuncusu kadro dışı kalmasının ardından Fransa şampiyonu Lille ile sözleşme imzalamıştı.

Fransa'da forma şansı bulamayan Mustafa Kapı, devre arasında Adana Demirspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NU DA İSTEMİŞLERDİ

Fransız ekibi, Bartuğ Elmaz'dan önce Galatasaray'ın bir başka yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düşmüştü.

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Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilmiş ancak resmi bir girişim yapılmamıştı.

Son Dakika: Galatasarayla sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmazın yeni takımıyla imzalıyor 2. Mustafa Kapı vakası...

OLAY YARATAN BEĞENİ

Bartuğ Elmaz’ın sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor’a yenildiği karşılaşma sonrasında sosyal medyadaki bir beğenisi tepki çekmişti.

Galatasaray’dan Adana Demirspor’a kiralık gönderilen Yunus Akgün’ün golü ve performansının dikkat çektiği maç sonrasında Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, “Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi” sözünü beğendi.

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Son Dakika: Galatasarayla sözleşme yenilemeyen Bartuğ Elmazın yeni takımıyla imzalıyor 2. Mustafa Kapı vakası...

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#Transfer#Bartuğ Elmaz#Galatasaray

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