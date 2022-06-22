Son Dakika: İtalyanlardan bomba iddia! Okan Buruk, Vedat Muriqi ve telefon görüşmesi... | Galatasaray Transfer Haberleri

Haberin Devamı

Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk ile anlaşma sağlayan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor.

İspanyal teknik adam, Galatasaray Kulübü’nü beklenenden çok daha zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı... Önceki gün eski sportif direktör Pasquale Sensibile ile 2 saat süren bir görüşme sonrası yolları ayıran sarı kırmızılı yönetim, 48 saat uğraştıktan sonrasında Torrent’in sözleşmesini zor da olsa feshetti. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk’un takımın başına getirildiğini resmen açıklamak için daha fazla beklemek istemedi ve İspanyol teknik adamın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye mecbur kaldı.

Galatasaray ile para konuşmadığı bilinen 48 yaşındaki teknik direktör, bugün sarı kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor. Havalimanında kısa bir açıklama yapan Okan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. İlerde çok fazla konuşabiliriz. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Detay veremem. Birkaç gün içerisinde bu konuyla ilgili açıklama yaparız. Şu an rahat konuşamıyorum." demişti.

Haberin Devamı

OKAN BURUK VEDAT MURIQI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması beklenen Okan Buruk, ilk transfer hedefini de belirlemiş durumda.

İtalyan basınından Radiosei'de yer alan habere göre; Okan Buruk bu sabah saatlerinde Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriç ile temasa geçti. Muriqi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Buruk'un Fenerbahçe 'nin eski golcüsünü yeniden takımında görmek istediği aktarıldı.

Pasquale Sensibile sonrası sportif direktör olarak göreve gelen Cenk Ergün'ün bugün İtalya'nın yolunu tuttuğu biliniyor.

MALLORCA OPSİYONU KULLANMAYACAK

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Vedat Muriç'i Lazio'dan kiralık olarak kadrosuna katan Mallorca, Kosovalı oyuncunun performansından çok memnun olsa da satın alma opsiyonunu kullanamıyor.

12 milyon euro satın alma opsiyonunu çok bulan Mallorca'nın teklifinin 10 milyon euro düzeyine dahi yaklaşmadığı ve bu transferde devre dışı kaldıkları aktarılmakta.

Haberin Devamı

Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, Spor Arena YouTube kanalında sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri açıkladı;



