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Son Dakika: Galatasaray'dan santrfor transferinde sürpriz!

#Transfer#Galatasaray#Roma
Son Dakika: Galatasaraydan santrfor transferinde sürpriz

Galatasaray'ın yeni teknik patronu Okan Buruk, istediği golcüyü Roma'da buldu.

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Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray’ın radarına sürpriz bir isim takıldı...

Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma’da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov’un alınması istedi. İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, 8’i ilk 11’de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken, 5 gol, 6 asist üretti.

Son Dakika: Galatasaraydan santrfor transferinde sürpriz

TRANSFERDE ACELECİ DAVRANMAYACAKLAR

Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Kadrosunda Mustafa Muhamed, Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi önemli golcüler bulunan Galatasaray yönetimi, aceleci davranmadan Shomurodov’u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

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#Transfer#Galatasaray#Roma

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