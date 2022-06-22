Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Domenec Torrent 1 kuruş bırakmadan gitti!

#Galatasaray#Domenec Torrent#Okan Buruk
Galatasarayda Domenec Torrent 1 kuruş bırakmadan gitti
Ali Naci Küçük

Sarı kırmızılı yönetim, 1 yıllık sözleşmesi karşılığında 1.5 milyon Euro alacağı bulunanTorrent’i bir miktar peşin para vererek göndermeyi planlıyordu. Ancak fesih görüşmelerinde sürekli işi yokuşa sürerek problem çıkaran İspanyol teknik adamla anlaşma sağlanamayacağını gören yönetim, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.

Haberin Devamı

Domenec Torrent, Galatasaray Kulübü’nü beklenenden çok daha zor bir tabloyla karşı karşıya bıraktı... Önceki gün eski sportif direktör Pasquale Sensibile ile 2 saat süren bir görüşme sonrası yolları ayıran sarı kırmızılı yönetim, 48 saat uğraştıktan sonrasında Torrent’in sözleşmesini zor da olsa feshetti. Sarı kırmızılılar, Okan Buruk’un takımın başına getirildiğini resmen açıklamak için daha fazla beklemek istemedi ve İspanyol teknik adamın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeye mecbur kaldı.

Sürekli işi yokuşa sürdü

11 Haziran'da seçilen başkan Dursun Özbek ve yönetiminden hiç kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğinden yakınan Torrent, 17 Haziran’da İspanya’ya gitti. İspanya’dayken yöneticilerin fesih görüşmeleri için avukatını aradığını öğrenen Torrent, önceki gün apar topar İstanbul’a dönerken, bu duruma çok sinirlendi. Torrent bu nedenle sözleşme fesih görüşmelerinde sürekli işi yokuşa sürerek yöneticileri zorda bıraktı.

Haberin Devamı

Başka takıma gitse de maaş alacak

Bu sezon içinde Torrent başka kulüple anlaşsa dahi Galatasaray’dan para almaya devam edecek. Torrent ile birlikte sarı kırmızılılara gelen 5 yardımcısı ve İspanyol scout ile de yollar resmen ayrıldı. 7 kişinin Galatasaray Kulübü’ne toplam faturası, Sensibile ile birlikte 2.9 milyon Euro olacak. Aslan’da toplamda 20 maçta takımın başına sahaya çıkan Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasarayda Domenec Torrentin sözleşmesi feshedildiSon Dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent'in sözleşmesi feshedildi!Haberi görüntüle

'Bonuslarımdan vazgeçmem' dedi

Torrent, görüşmelerde 1.5 milyon Euro’nun yanı sıra 2022-23 sezonu için sözleşmesine yazılan Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa kupalarında başarı bonuslarının da ödenmesini istedi. 59 yaşındaki teknik adam, yöneticilere, “Kalsaydım, ekibimle birlikte G.Saray’ı şampiyon yapacaktım. Bu fesih ile bonuslarım da elimden alınmış oluyor. Şampiyonluk primi dahil sözleşmemde yer alan haklarımın ödenmesini istiyorum” dedi.

Galatasarayda Domenec Torrent 1 kuruş bırakmadan gitti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Domenec Torrent#Okan Buruk

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin