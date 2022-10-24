Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşüyor

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#İstanbulspor#Fatih Tekke
Son dakika: İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 20:28

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

Haberin Devamı

İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İstifa eden Osman Zeki Korkmaz'ın yerine yeni hoca arayışlarına başlayan İstanbulspor, Fatih Tekke ile temasa geçti.

Gözden Kaçmasın

İstanbulsporda Osman Zeki Korkmaz istifa ettiİstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz istifa etti!Haberi görüntüle

Korkmaz'ın ayrılığına ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig’e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin Futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Osman Zeki Korkmaz yönetiminde geride kalan 11 haftada 10 lig maçı yapan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan topladı. Sarı-siyahlı ekip ligde 16. sırada bulunuyor. İstanbulspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

YÖNETİMDEN VE FUTBOLCULARDAN OSMAN ZEKİ KORKMAZ VE EKİBİNE VEDA

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Asbaşkan Ömer Sarıalioğlu, futbolcular ve kulüp personeli, Osman Zeki Korkmaz ve ekibine veda etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#İstanbulspor#Fatih Tekke

BAKMADAN GEÇME!

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak
Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer

BAKMADAN GEÇME!

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak
Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer