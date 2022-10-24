Son dakika: İstanbulspor, Fatih Tekke ile görüşüyor

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İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifasının ardından Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın istifa ederek görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

İstifa eden Osman Zeki Korkmaz'ın yerine yeni hoca arayışlarına başlayan İstanbulspor, Fatih Tekke ile temasa geçti.

Korkmaz'ın ayrılığına ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig’e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. Teknik Direktör değişiminin Futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz’a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Osman Zeki Korkmaz yönetiminde geride kalan 11 haftada 10 lig maçı yapan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 8 puan topladı. Sarı-siyahlı ekip ligde 16. sırada bulunuyor. İstanbulspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

YÖNETİMDEN VE FUTBOLCULARDAN OSMAN ZEKİ KORKMAZ VE EKİBİNE VEDA

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Asbaşkan Ömer Sarıalioğlu, futbolcular ve kulüp personeli, Osman Zeki Korkmaz ve ekibine veda etti.