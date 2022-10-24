Son dakika: Ä°stanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz istifa etti!

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SÃ¼per Lig ekibi Ä°stanbulspor'da teknik direktÃ¶r Osman Zeki Korkmaz gÃ¶revinden istifa etti.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "GeÃ§tiÄŸimiz sezon ÅŸampiyonluÄŸumuzda ve SÃ¼per Ligâ€™e Ã§Ä±kmamÄ±zda bÃ¼yÃ¼k emeÄŸi olan deÄŸerli Teknik DirektÃ¶rÃ¼mÃ¼z SayÄ±n Osman Zeki Korkmaz kendi isteÄŸiyle gÃ¶revinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Teknik DirektÃ¶r deÄŸiÅŸiminin futbol takÄ±mÄ±mÄ±za daha faydalÄ± olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle gÃ¶revinden ayrÄ±lan SayÄ±n Osman Zeki Korkmazâ€™a emeklerinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatÄ±nda baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± dileriz. Kamuoyunun bilgilerine saygÄ±larÄ±mÄ±zla sunarÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Osman Zeki Korkmaz yÃ¶netiminde geride kalan 11 haftada 10 lig maÃ§Ä± yapan Ä°stanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 maÄŸlubiyetle 8 puan topladÄ±. SarÄ±-siyahlÄ± ekip ligde 16. sÄ±rada bulunuyor. Ä°stanbulspor, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

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YÃ–NETÄ°MDEN VE FUTBOLCULARDAN OSMAN ZEKÄ° KORKMAZ VE EKÄ°BÄ°NE VEDA

Ä°stanbulspor BaÅŸkanÄ± Ecmel Faik SarÄ±alioÄŸlu, AsbaÅŸkan Ã–mer SarÄ±alioÄŸlu, futbolcular ve kulÃ¼p personeli, Osman Zeki Korkmaz ve ekibine veda etti.

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