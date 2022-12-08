Son Dakika: İspanya'da Luis Enrique ile yollar ayrıldı! Yerine gelen isim Luis de la Fuente

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2022 FIFA Dünya Kupası'na Son 16 Turu'nda veda eden İspanya'da, Teknik Direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki teknik adama resmi yayın organlarından teşekkür etti.

Federasyonun, normal şartlarda Dünya Kupası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Luis Enrique ile yeni sözleşme yapmadı ve karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti.

Milli Takım 2018 yılından bu yana çalıştıran Luis Enrique'nin yıllık ücreti 1,1 milyon euro idi.

YERİNE GELEN İSİM AÇIKLANDI

İspanya Futbol Federasyonu, Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladıktan yaklaşık 1 saat sonra yerine gelen ismi de duyurdu. İspanya U21 Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

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FAS ELEYİNCE ELEŞTİRİLERİN DOZU ARTTI

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmada tur atlayan taraf, penaltı atışları neticesinde Fas oldu.

Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Fas'ta Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech ve Achraf Hakimi penaltıları gole çevirirken; Bedir Benoun ise penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Pablo Sarabia, Carlos Soler ve Sergio Busquets gol sevinci yaşayamayınca çeyrek final biletini cebine koyan taraf Fas oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya'yı epik bir şekilde saf dışı bırakan Fas, çeyrek finalde Portekiz ile eşleşti.

Turnuvaya veda eden İspanya'da Luis Enrique eleştirilerin hedefi olurken gazete manşetlerinde, 52 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılması gerektiği görüşü hakimdi. Nitekim federasyon, tecrübeli teknik adamla görüşerek bu kararı hızlıca duyurdu.

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LUIS ENRIQUE'NİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

2022 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Son 16 Turu'nda penaltı atışları neticesinde Fas’a elenmesi, teknik direktör Luis Enrique'nin karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

Luis Enrique; 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'ya, EURO 2020'de ise İtalya'ya penaltı atışları sonrası elendikten sonra oyuncularına Katar'a gelmeden önce antrenmanlarda 1000 penaltı atmalarını istemişti. Ancak İspanya, Fas karşısında kullandığı 3 penaltı atışını da gole çeviremedi ve turnuvaya ilginç bir hikayeyle veda etti.

İspanyol teknik adam, "Bir yılı aşkın bir süre önce, İspanya kamplarından birinde onlara turnuvaya en az 1000 penaltı atmış olarak gelmeleri gerektiğini söyledim. Umarım ödevlerini yapmışlardır. Ancak penaltı antrenmanı yapmak, yeterli olmadı. Bu, maksimum gerilimin olduğu bir an. Özellikle kalecilerin daha fazla etkisi var. Çok iyi kalecilerimiz var, bu durumda üçünden herhangi biri çok iyi iş çıkarabilir. Antrenmanı her bitirdiğimizde, çok sayıda oyuncunun penaltı attığını görüyorum. Konsantre olmak için bir zaman sınırı yok. Benim için penaltılar bir şans oyunu değil." şeklinde konuşmuştu.

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