İspanya'da Luis Enrique'nin korktuğu başına geldi! Katar'a gelmeden önce 'penaltı ödevi' vermiş... Tam 1000 kez...

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Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmada tur atlayan taraf, penaltı atışları neticesinde Fas oldu.

Normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelenin iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Fas'ta Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech ve Achraf Hakimi penaltıları gole çevirirken; Bedir Benoun ise penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Pablo Sarabia, Carlos Soler ve Sergio Busquets gol sevinci yaşayamayınca çeyrek final biletini cebine koyan taraf Fas oldu. Turnuvanın favorilerinden İspanya'yı epik bir şekilde saf dışı bırakan Fas, çeyrek finalde Portekiz ile eşleşti.

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BONO'DAN TARİHİ PERFORMANS

Dünya Kupası tarihinde seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtaran 4 kaleci yer alıyor. Japonya maçında 3 penaltı kurtararak Hırvatistan'ın çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olan Livakovic ardınan Fas file bekçisi Yassine Bounou da aynı başarıya imza attı.

2006 Ricardo (Portekiz)

2018 Subasic (Hırvatistan)

2022 Livakovic (Hırvatistan)

2022 Bounou (Fas)

PENALTILARDA EN FAZLA ELENEN ÜLKE

2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da 2022 Dünya Kupası'nda da değişmedi. 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.

Opta verilerine göre, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılar sonucunda en fazla elenen ülke olan İspanya (4), turnuvada penaltı vuruşlarını gol atamadan tamamlayan iki takımdan biri konumunda (0; İsviçre-2006)

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LUIS ENRIQUE'NİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

2022 Dünya Kupası'nda İspanya'nın Son 16 Turu'nda penaltı atışları neticesinde Fas’a elenmesi, teknik direktör Luis Enrique'nin karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

Luis Enrique; 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'ya, EURO 2020'de ise İtalya'ya penaltı atışları sonrası elendikten sonra oyuncularına Katar'a gelmeden önce antrenmanlarda 1000 penaltı atmalarını istemişti. Ancak İspanya, Fas karşısında kullandığı 3 penaltı atışını da gole çeviremedi ve turnuvaya ilginç bir hikayeyle veda etti.

İspanyol teknik adam, "Bir yılı aşkın bir süre önce, İspanya kamplarından birinde onlara turnuvaya en az 1000 penaltı atmış olarak gelmeleri gerektiğini söyledim. Umarım ödevlerini yapmışlardır. Ancak penaltı antrenmanı yapmak, yeterli olmadı. Bu, maksimum gerilimin olduğu bir an. Özellikle kalecilerin daha fazla etkisi var. Çok iyi kalecilerimiz var, bu durumda üçünden herhangi biri çok iyi iş çıkarabilir. Antrenmanı her bitirdiğimizde, çok sayıda oyuncunun penaltı attığını görüyorum. Konsantre olmak için bir zaman sınırı yok. Benim için penaltılar bir şans oyunu değil." şeklinde konuşmuştu.

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HAKIMI'DEN LUIS ENRIQUE'YE SERGIO RAMOS GÖNDERMESİ

Fas'a çeyrek final biletini getiren penaltıda yaptığı soğukkanlı panenka vuruşuyla İspanya'nın hayallerin yıkan Achraf Hakimi, gol sevincinde İspanya teknik direktörü Luis Enrique'ye Sergio Ramos göndermesi yaptı.

Achraf Hakimi, attığı penaltı golünden sonra PSG'den takım arkadaşı olan Sergio Ramos'un gol sevinciyle bir kutlama gerçekleştirdi. Avrupa basını, Achraf Hakimi'nin bu gol sevincini Sergio Ramos'u İspanya Milli Takımı'na almayan Luis Enrique'ye gönderme olarak yorumladı.

KADRO AÇIKLANINCA ELEŞTİRMİŞTİ

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24 yaşındaki savunmacı, 11 Kasım tarihinde yaptığı paylaşımla Sergio Ramos'un İspanya milli takımına davet edilmemesine tepki göstermişti. Achraf Hakimi, takım arkadaşı için, "Sergio Ramos dünyanın en iyi savunma oyuncusu" yazmıştı.

ROMAIN SAISS GÖZ DOLDURUYOR

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen başarılı savunmacı Romain Saiss kaptanlığındaki Fas, 2022 Dünya Kupası'nda çıktığı 4 karşılaşmada sadece 1 gol yerken 32 yaşında oyuncunun performansı dikkat çekti.

Tüm maçlarda süre alan Romain Saiss, takıma önderlik ederken başarıda en büyük pay sahiplerinden biri oldu. İspanya karşısında 120 dakika görev alan Saiss; Hırvatistan, Belçika ve Kanada maçlarında ise 90 dakikada sahada kaldı. Romain Saiss, Belçika maçında bir kez de ağları havalandırdı.

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TARİHİ BAŞARISIZLIK SONRASI İSTİFA SİNYALİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, "Yaşanan her şey benim hatam, herkesten özür dilerim. Gelecek hafta geleceğim hakkında konuşacağız, şimdi bunu tartışmak için doğru zaman değil." sözleriyle istifa sinyali verdi.