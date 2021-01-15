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GeriFutbol Son Dakika | Ian Wright'tan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil itirafı
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ian Wright'tan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil itirafı

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Arsenal'in efsane futbolcularından Ian Wright, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Arsenal'in efsane futbolcularından Ian Wright, Fenerbahçe'ye transfer olması gündemde olan Mesut Özil hakkında bir itirafta bulundu. Mesut Özil'in Arsenal'de dışlandığını ve değer verilmediğini vurgulayan 57 yaşındaki Ian Wright, Arteta'nın 32 yaşındaki oyuncuyu takıma entegre etmenin yollarını araması gerektiğini ifade etti.

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Emekli forvet oyuncusu, "İnsanlar Mesut'un nasıl oynadığını veya neler yaptığını bırakıp sürekli maaşını konuşuyor. Buna üzülüyorum. Ona o parayı biz verdik ve hiç kimse öyle bir teklifi geri çevirmezdi. O dönemli başarısıyla bu maaşa değerdi." açıklamasında bulundu.

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Wrigt, Mesut Özil için ayrıca "İşler yolun gitmedi fakat kalibresi olan oyuncuyu sahada görememek bana acı verdi. Bizim bunu yapma şansımız yok ama Arteta'nın var. Mesut'un yeteneği sahada olmalı ve oynamalı." şeklinde konuştu.

Son Dakika | Ian Wrighttan Fenerbahçeye transferi gündemde olan Mesut Özil itirafı

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