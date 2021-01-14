MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!
GeriFutbol Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.01.2021 - 08:03 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Ol google-news

Fenerbahçe adı transferde anılan Mesut Özil, kulübü Arsenal ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışıyor. Yıldız oyuncu hakkında Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein yeni gelişmeleri yazdı.

Mesut Özil - Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil, kulübü ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışırken Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein son durumu yazdı

David Ornstein kısa süre önce yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edeceğini yazdı.

Mesut Özil bunu da yaptı İstanbula geliş tarihi...
Mesut Özil bunu da yaptı! İstanbul'a geliş tarihi...
Fenerbahçede ilk ayrılık Yol ayrımına gelindi...
Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yol ayrımına gelindi...

Mesut Özilden Fenerbahçe için büyük fedakarlık

FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMINI TAKİP ETTİ

Mesut Özil gün içinde de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin basketbol takımını takip etmişti. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle