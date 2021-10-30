Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'ın golü iptal edildi, Cüneyt Çakır'ın kararı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maça damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...Maça damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'ın golü iptal edildi, Cüneyt Çakır'ın kararı...#Beşiktaş
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Hükümetten EYT için yeni formül Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantajHükümetten EYT için yeni formül! Bekleme süresinde 2-3 yıllık avantaj#Dar Gelirli
Erdoğandan G20de peş peşe kritik görüşmelerErdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler!#Erdoğan
Beşiktaş, Hataydan puansız dönüyorBeşiktaş, Hatay'dan puansız dönüyor#Hatayspor
Dünya bu anları konuşuyor... G20 zirvesinde tokalaşma kriziDünya bu anları konuşuyor... G20 zirvesinde tokalaşma krizi#Tokalaşma Krizi
Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...Hatayspor - Beşiktaş maçında buzlar eridi! Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan...#Sergen Yalçın
Flaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar varFlaş adaylık açıklaması: Çok kişi geliyor, özgeçmiş bırakanlar var#CHP
Birçok ülkeden peş peşe haberler... Yüzbinlerce kişi koronavirüs nedeniyle işinden olabilirBirçok ülkeden peş peşe haberler... Yüzbinlerce kişi koronavirüs nedeniyle işinden olabilir!#Koronavirüs
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
Sıcak dakikalar İstanbulda faciadan dönüldü...Sıcak dakikalar! İstanbul'da faciadan dönüldü...#İstanbul
Yanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştıYanlışlıkla kızının yüzünü paylaştı, aile karıştı#Gigi Hadid Zayn Malik Ayrıldı
İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü İtiraflar peş peşe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Özcan Denizin en kötü senaryosuÖzcan Deniz'in en kötü senaryosu#Altın Fiyatları
ABD bu bebeği konuşuyor Erken doğdu ama kilosu...ABD bu bebeği konuşuyor! Erken doğdu ama kilosu...#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'ın golü iptal edildi, Cüneyt Çakır'ın kararı...

#Beşiktaş#Hatayspor#Cüneyt Çakır
Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadeleye, hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği ofsayt kararı damga vurdu.

Haberin Devamı

Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 11. hafta mücadelesine, hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği karar damga vurdu.

Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

İlgili Haber:Hatayspor 1-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

Geçtiğimiz sezon iki takım teknik direktörü, 7-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eren mücadele öncesi gerginlik yaşamış ve bu gerginlik uzun süre konuşulmuştu.

Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan, bu sezon oynanan mücadele öncesi aralarındaki buzları eritti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın'ın yanına gitti ve elini sıkarak başarılar diledi.

Sergen Yalçın da Ömer Erdoğan'a aynı şekilde karşılık verdi ve iki genç teknik adamın arasındaki buzlar erimiş oldu.

MEHMET TOPAL TOPUKLA ATTI AMA...

İlk yarısı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile sona eren mücadelede dakikalar 71'i gösterirken Beşiktaş beraberliği yakaladı.

Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, topa topuğuyla vurdu ve siyah-beyazlılar skoru 1-1'e getirdi ancak hakem Cüneyt Çakır'a VAR'dan uyarı geldi.

VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonun ofsayt olabileceği gerekçesiyle Çakır'ı VAR'a çağırdı.

Haberin Devamı

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...

ÇAKIR İZLEDİ, GOLÜ İPTAL ETTİ

Uyarı sonrası Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne yöneldi.

Mehmet Topal'ın topuğuyla topa vurduğu esnada Francisco Montero'nun ofsaytta olup olmadığına bakan tecrübeli hakem kararını verdi ve atılan gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular Cüneyt Çakır'a uzun süre itiraz etseler de Çakır kararını değiştirmedi.

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...

Michy Batshuayi, Hatayspor-Beşiktaş maçında sakatlandı

İlgili Haber:Michy Batshuayi, Hatayspor-Beşiktaş maçında sakatlandı!

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Cüneyt Çakır'ın verdiği karar tartışma yaratırken, taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü.

Bir kısım taraftar verilen kararın yanlış olduğunu savunurken, bir kısım taraftar ise Montero'nun ofsaytta olduğunu ve bu nedenle verilen kararın doğru olduğunu ifade etti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...

Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon Mehmet Topalın golü iptal edildi, Cüneyt Çakırın kararı...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hatayspor#Cüneyt Çakır

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi