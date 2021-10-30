Son dakika: Hatayspor - Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'ın golü iptal edildi, Cüneyt Çakır'ın kararı...

Haberin Devamı

Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 11. hafta mücadelesine, hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği karar damga vurdu.

Geçtiğimiz sezon iki takım teknik direktörü, 7-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona eren mücadele öncesi gerginlik yaşamış ve bu gerginlik uzun süre konuşulmuştu.

Sergen Yalçın ve Ömer Erdoğan, bu sezon oynanan mücadele öncesi aralarındaki buzları eritti. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Sergen Yalçın'ın yanına gitti ve elini sıkarak başarılar diledi.

Sergen Yalçın da Ömer Erdoğan'a aynı şekilde karşılık verdi ve iki genç teknik adamın arasındaki buzlar erimiş oldu.

MEHMET TOPAL TOPUKLA ATTI AMA...

İlk yarısı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile sona eren mücadelede dakikalar 71'i gösterirken Beşiktaş beraberliği yakaladı.

Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, topa topuğuyla vurdu ve siyah-beyazlılar skoru 1-1'e getirdi ancak hakem Cüneyt Çakır'a VAR'dan uyarı geldi.

VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonun ofsayt olabileceği gerekçesiyle Çakır'ı VAR'a çağırdı.

Haberin Devamı

ÇAKIR İZLEDİ, GOLÜ İPTAL ETTİ

Uyarı sonrası Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne yöneldi.

Mehmet Topal'ın topuğuyla topa vurduğu esnada Francisco Montero'nun ofsaytta olup olmadığına bakan tecrübeli hakem kararını verdi ve atılan gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular Cüneyt Çakır'a uzun süre itiraz etseler de Çakır kararını değiştirmedi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Cüneyt Çakır'ın verdiği karar tartışma yaratırken, taraftarlar sosyal medyada ikiye bölündü.

Bir kısım taraftar verilen kararın yanlış olduğunu savunurken, bir kısım taraftar ise Montero'nun ofsaytta olduğunu ve bu nedenle verilen kararın doğru olduğunu ifade etti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;