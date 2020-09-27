Son dakika haberi | Türk Telekom'da seyircisiz oynanan derbide sahaya meşale atıldı
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi evinde konuk ettiği maçta, stat dışından sahaya "paraşütle meşale" atıldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisi oynanan maçın 6. dakikasında stat dışından sahaya "paraşütle meşale" atıldı.
Bu olay, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Bate Borisov takımı ile yaptığı seyircisiz maçta dışardan sahaya atılan meşaleyi hatırlattı.
Sarı lacivertliler, bu olay sonrası UEFA'dan ceza almıştı.
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