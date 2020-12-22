MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo: "Maçtan önce üzgün bir haber aldık"
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo: "Maçtan önce üzgün bir haber aldık"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.12.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo: "Maçtan önce üzgün bir haber aldık"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo: "Maçtan önce üzgün bir haber aldık"
Abone Olgoogle-news

Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golünü atan Vitor Hugo, maçı değerlendirdi.

Trabzonspor'un hayatını kaybeden efsanesi Özkan Sümer için üzgün olduklarını belirten Vitor Hugo, "Çok mutluyum bugün gol attım ve takımıma yardımcı oldum. Bugün Trabzon ailesi için üzücü bir gün. Maçtan önce üzgün bir haber aldık ve maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak için savaşmaya çalıştık. Bugün bu galibiyetin tadını çıkarabiliriz ama yarın sonraki maçı düşünmemiz gerekir. Gol sevincim ise attığım her golde o sevinci yapmaya çalışıyorum. Artık benim imzam sayılır. Umarım bu sezon daha çok gol atar ve sevincimi gerçekleştiririm." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle