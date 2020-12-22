Son Dakika Haberi | Trabzonspor'da Vitor Hugo: "Maçtan önce üzgün bir haber aldık"

Trabzonspor'un hayatını kaybeden efsanesi Özkan Sümer için üzgün olduklarını belirten Vitor Hugo, "Çok mutluyum bugün gol attım ve takımıma yardımcı oldum. Bugün Trabzon ailesi için üzücü bir gün. Maçtan önce üzgün bir haber aldık ve maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak için savaşmaya çalıştık. Bugün bu galibiyetin tadını çıkarabiliriz ama yarın sonraki maçı düşünmemiz gerekir. Gol sevincim ise attığım her golde o sevinci yapmaya çalışıyorum. Artık benim imzam sayılır. Umarım bu sezon daha çok gol atar ve sevincimi gerçekleştiririm." diye konuştu.