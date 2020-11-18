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Haber Giriş: 18.11.2020 - 19:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Tobias Linderoth, Skövde AIK takımının teknik direktörü oldu

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Son Dakika Haberi | Tobias Linderoth, Skövde AIK takımının teknik direktörü oldu
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İsveç 3. Lig ekiplerinden Skövde AIK, Galatasaray'ın eski oyuncularından Tobias Linderoth'u teknik direktörlük görevine getirdi.

Sarı kırmızılıların 2007 yılında Danimarka ekibi Kopenhag’dan kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşadığı sakatlıklar  nedeniyle sadece 14 maçta forma giyen Tobias Linderoth, Skövde AIK’nın teknik direktörü oldu.

Linderoth ile anlaşma sağlandığını duyuran Skövde AIK, ''Amacımız olabildiğimiz kadar iyi olmak. Oyuncularımızın da Linderoth kalibresindeki bir teknik direktöre sahip olmayı hak ettiğini düşünüyoruz'' ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY’DA 14 MAÇA ÇIKMIŞTI

2007 yazında Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer edilen ancak sarı kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle yalnızca 14 maçta görev yapabilen Tobias Linderoth, Galatasaray'da yaşadığı günlerin sonu olduğunu açıklamıştı.

"SONUM OLDU"

Linderoth, verdiği röportajda o günleri anlatırken ''İşler ne kadar yanlış gidebilecekse o kadar yanlış gitti. Kendi vücuduma karşı açtığım savaşı kaybettim. Eşyalarımı topladım ve ülkeden ayrıldım. Bu durum sonum oldu.'' diye konuşmuştu.

Son Dakika Haberi | Tobias Linderoth, Skövde AIK takımının teknik direktörü oldu

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