Son dakika haberi | Süper Lig'de 3. hafta geride kaldı! İşte puan durumu
Süper Lig'de 3. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Gençlerbirliği'nin maç yapmadan (BAY) geçtiği ligin 3. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-2
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 4-1
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1 FATİH KARAGÜMRÜK 3 2 1 0 7 2 5 7
2 AYTEMİZ ALANYASPOR 3 2 1 0 5 1 4 7
3 GALATASARAY 3 2 1 0 5 1 4 7
4 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 3 2 1 0 4 1 3 7
5 ATAKAŞ HATAYSPOR 3 2 1 0 3 0 3 7
6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6
7 GÖZTEPE 3 1 2 0 8 4 4 5
8 FENERBAHÇE 3 1 2 0 2 1 1 5
9 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 1 1 0 4 1 3 4
10 TRABZONSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
11 BEŞİKTAŞ 3 1 1 1 5 6 -1 4
12 DEMİR GRUP SİVASSPOR 3 1 1 1 2 3 -1 4
13 KASIMPAŞA 3 1 0 2 2 2 0 3
14 HES KABLO KAYSERİSPOR 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 3 0 2 1 5 7 -2 2
16 MKE ANKARAGÜCÜ 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 0 2 -2 1
18 ÇAYKUR RİZESPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
19 YENİ MALATYASPOR 3 0 1 2 2 7 -5 1
20 YUKATEL DENİZLİSPOR 3 0 1 2 1 6 -5 1
21 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 3 0 0 3 0 6 -6 0
- 4. haftanın programı
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
2 Ekim Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker)
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk)
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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