Son Dakika Haberi | Süper Lig kulüpleri çoktan battı!

Sancaklı şöyle devam etti: “Konuya geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankalar Birliği yürüttüğü çalışmayla müdahale edildi. Bu kulüpler neden bu durumda? Türk futbolunu yöneten bin kişi var. Yönetim kurullarında o bin kişinin içinde bir milli futbolcu yok. Yönetim kurullarında bir milli futbolcu olmayan, bu işin içinden gelmeyen bir tane adam olmayan bir yerde bir şeyler nasıl iyi gidebilir?

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