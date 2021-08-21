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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Juventus'tan Cristiano Ronaldo için flaş açıklama! Messi'nin transferi sonrası çaresiz kalınca...
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Juventus'tan Cristiano Ronaldo için flaş açıklama! Messi'nin transferi sonrası çaresiz kalınca...

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Son Dakika Haberi... Juventus'tan Cristiano Ronaldo için flaş açıklama! Messi'nin transferi sonrası çaresiz kalınca...

Juventus'ta Ronaldo konusunda hesap değişti. Lionel Messi'nin imzası ve ardından Avrupa'da transfer döneminde yaşanan gelişmelerle birlikte Portekizli yıldız, Juventus'ta kalma kararı verdi. Konuyla ilgili Juventus'tan da önemli bir açıklama geldi.

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyordu.

Sezon başında Torino ekibiyle ayrılık konusunda anlaşan Cristiano Ronaldo için işler beklendiği gibi ilerlemedi.

Son dakika: PSGde Lionel Messi çılgınlığı İki yıllık maaşı 24 saatte çıktı ve Ronaldoyu solladı... Aleyna Tilkiden sürpriz Messi itirafı...
Son dakika: PSG'de Lionel Messi çılgınlığı! İki yıllık maaşı 24 saatte çıktı ve Ronaldo'yu solladı... Aleyna Tilki'den sürpriz Messi itirafı...

REAL MADRID'DEN MBAPPE TERCİHİ

Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'e dönmek için yönetimle görüştüğü ancak Kylian Mbappe transferini gerçekleştirmek isteyen Florentino Perez'den olumsuz yanıt aldığı belirtilmişti.

Son Dakika Haberi... Juventustan Cristiano Ronaldo için flaş açıklama Messinin transferi sonrası çaresiz kalınca...

 MESSI DE İŞLERİ BOZDU

Ronaldo için bir diğer seçenek PSG'ye imza atması gösterilmesine karşın Messi'nin Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak Fransız ekibine imza atması, yine Portekizli yıldızın elini kolunu bağladı.

Son Dakika Haberi... Juventustan Cristiano Ronaldo için flaş açıklama Messinin transferi sonrası çaresiz kalınca...

MANCHESTER UNITED'IN ÖNCELİĞİ POGBA

Yıldız futbolcunun, Manchester United'a dönebileceği yönünde de haberler çıkmıştı. Ancak Premier Lig ekibinin, kontratının son yılında olan Paul Pogba ile görüşmelere ve bu sorunun çözülmesine öncelik verdiği kaydedilmişti.

'RONALDO KALACAK' AÇIKLAMASI GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'ta kalacağı açıklandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Torino ekibinin teknik direktör Allegri, "Cristiano bana Juventus'ta kalacağını söyledi. Gazetelerdeki haberleri okudum ama doğru değil. Asla ayrılmak istemiyor. Udinese'ye karşı sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona Juventus ile başlayacak olan 36 yaşındaki yıldız, Torino ekibinde 133 maçta 101 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

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