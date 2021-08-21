Son Dakika Haberi... Juventus'tan Cristiano Ronaldo için flaş açıklama! Messi'nin transferi sonrası çaresiz kalınca...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmasının ardından Cristiano Ronaldo'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyordu.

Sezon başında Torino ekibiyle ayrılık konusunda anlaşan Cristiano Ronaldo için işler beklendiği gibi ilerlemedi.

REAL MADRID'DEN MBAPPE TERCİHİ

Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'e dönmek için yönetimle görüştüğü ancak Kylian Mbappe transferini gerçekleştirmek isteyen Florentino Perez'den olumsuz yanıt aldığı belirtilmişti.

MESSI DE İŞLERİ BOZDU

Ronaldo için bir diğer seçenek PSG'ye imza atması gösterilmesine karşın Messi'nin Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak Fransız ekibine imza atması, yine Portekizli yıldızın elini kolunu bağladı.

MANCHESTER UNITED'IN ÖNCELİĞİ POGBA

Yıldız futbolcunun, Manchester United'a dönebileceği yönünde de haberler çıkmıştı. Ancak Premier Lig ekibinin, kontratının son yılında olan Paul Pogba ile görüşmelere ve bu sorunun çözülmesine öncelik verdiği kaydedilmişti.

'RONALDO KALACAK' AÇIKLAMASI GELDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo'nun da Juventus'ta kalacağı açıklandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Torino ekibinin teknik direktör Allegri, "Cristiano bana Juventus'ta kalacağını söyledi. Gazetelerdeki haberleri okudum ama doğru değil. Asla ayrılmak istemiyor. Udinese'ye karşı sahada olacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona Juventus ile başlayacak olan 36 yaşındaki yıldız, Torino ekibinde 133 maçta 101 gol, 22 asistlik performans sergiledi.