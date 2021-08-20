Son dakika: PSG'de Lionel Messi çılgınlığı! İki yıllık maaşı 24 saatte çıktı ve Ronaldo'yu solladı... Aleyna Tilki'den sürpriz Messi itirafı...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olması, Fransız devine maddi anlamda büyük getiri sağladı. Arjantinli yıldızın transferi resmileştikten sonraki 24 saatte satılan forma sayısı 832 bin adet olarak açıklandı. Bu satışlardan PSG'nin kasasına yaklaşık 133 milyon Euro girdiği ifade edildi.

MESSİ'NİN İKİ YILLIK MALİYETİ 24 SAATTE ÇIKTI

Lionel Messi, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Arjantinli yıldızın vergiler hariç 70 milyon Euro, vergiler çıkarıldığında ise 35 milyon Euro net yıllık ücreti olduğu iddia ediliyor. Bonus ödemeler haricinde Messi için kasasından iki yılda 140 milyon Euro çıkması gereken PSG, 34 yaşındaki Messi'nin forma satışından 24 saatte 133 milyon Euro kazanç sağlayıp neredeyse iki yıllık maliyetini çıkardı bile.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Messi'nin transferinden geçen süre içerisinde satılan formaların sayısı dünya genelinde de 1 milyonu geçtiği bildirildi. Arjantinli futbolcu, 24 saatte satılan forma sayısında da ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Ronaldo Juventus'a transfer olduğunda ilk 24 saat içerisinde 520 bin adet forma satılmıştı.

ÜCRETİNİN BİR KISMINI KRİPTO PARA İLE ALACAK

PSG, Lionel Messi'nin ücretinin bir kısmını PSG Fan Token şeklinde alacağını duyurdu. PSG konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Messi'nin imza ücretine dahil olan token'lerin, kulübün taraftarları için token sağlayıcısı olan Socios.com tarafından temin edildiğini açıkladı. Kulüp, toplam ödemenin yüzde kaçının Fan token ile yapıldığını belirtmedi.

PSG TARAFTAR TOKEN'I %130 ARTTI

Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı ve PSG'ye transfer söylentilerinin çıktığı an "PSG Fan Token" fiyatları ciddi bir yükselişe geçmişti.

Yaklaşık 52 milyon dolarlık bir piyasa değeri olan PSG'nin tokeni, Messi'nin gelişiyle ilgili spekülasyonlarıyla en yüksek seviyesi olan 60 doların üzerine çıkarak sadece beş gün içinde yüzde 130 arttı.

BU AKŞAM FORMA GİYMEYECEK

PSG'ye imza attıktan sonraki ilk maç olan Strasbourg mücadelesinde forma giymeyen ancak taraftarla buluşan Messi, bu akşam oynanacak Brest - PSG maçında forma giymeyecek. Messi'nin yanı sıra yeni transfer Sergio Ramos da maç kadrosuna alınmadı. Neymar da kadroda bulunmuyor.

ALEYNA TİLKİ'DEN SÜRPRİZ MESSI PAYLAŞIMI

Öte yandan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlarken sürpriz bir Messi itirafında bulundu.

"Hayatta en hayranlık duyduğun insanlar nasıl insanlar?" şeklindeki soruya Aleyna Tilki; "Mesela Messi. Top oynarken frekansı çok yüksek ve asla hırsla oynamıyor. Oyun parkında oyun oynuyor gibi ve onu izlerken ne kadar 'gerçek' olduğunu hissediyoruz" yanıtını verdi.