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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Jose Sosa yok, Fenerbahçe çift forvet
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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Jose Sosa yok, Fenerbahçe çift forvet

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Son Dakika Haberi | Jose Sosa yok, Fenerbahçe çift forvet
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Süper Lig’de bugün İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de korkulan oldu...

Kasığında ağrı hissettiği için önceki gün antrenmanı yarıda bırakan Jose Sosa, dünkü idmanda da aynı sorunu yaşayınca maç kadrosundan çıkarıldı.

DİZİLİŞ DEĞİŞİYOR

Teknik Direktör Erol Bulut, Sosa’nın yokluğunda takımını farklı bir dizilişle oynatacak. Bulut'un daha önce maçların ikinci yarılarında denediği çift forvet sistemini bu kez 90 dakikanın tamamında uygulayarak ileri uçta Samatta-Cisse ikilisini görevlendirmesi bekleniyor.

Erol Bulut, Sosa’nın yerine de Pelkas’a şans verecek. 4 maçtır kazanamayan Konya’da ise Amir, Ömer Ali, Uğur, Anicic, Volkan ve Ahmet Çalık’ın sakatlığı sürüyor.

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