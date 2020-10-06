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GeriFutbol Son dakika haberi | Joachim Löw Fenerbahçe'yi unutamıyor! "Her zaman kalbimde"
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 19:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Joachim Löw Fenerbahçe'yi unutamıyor! "Her zaman kalbimde"

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Son dakika haberi | Joachim Löw Fenerbahçe'yi unutamıyor! "Her zaman kalbimde"
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Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, milli maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Joachim Löw, Milli takımımız ile oynayacakları maç öncesinde TRT Spor'a konuştu. 

Türkiye'deki günlerini asla unutmadığını ve çok güzel geçirdiğini söyleyen Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı. 

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