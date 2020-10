Son dakika haberi | Joachim Löw Fenerbahçe'yi unutamıyor! "Her zaman kalbimde"

Joachim Löw, Milli takımımız ile oynayacakları maç öncesinde TRT Spor'a konuştu.

Türkiye'deki günlerini asla unutmadığını ve çok güzel geçirdiğini söyleyen Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zaman geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.