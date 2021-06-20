MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri EURO2020 HaberleriSon Dakika Haberi... İsviçre - Türkiye maçında soyunma odasına giderken şok tepki! Gollerden sonra Şenol Güneş...
GeriEURO2020 Son Dakika Haberi... İsviçre - Türkiye maçında soyunma odasına giderken şok tepki! Gollerden sonra Şenol Güneş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EURO2020
Haber Giriş: 20.06.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... İsviçre - Türkiye maçında soyunma odasına giderken şok tepki! Gollerden sonra Şenol Güneş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında İsviçre ile karşılaşırken ilk yarı ve maç sonunda protesto sesleri yükseldi.

18
  • İsviçre - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İsviçre - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İsviçre - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflar
  • İsviçre - Türkiye maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Barlas Ateşli / BAKÜ - EURO 2020 A Grubu'nun son hafta maçında oynanan İsviçre-Türkiye maçına Şenol Güneş ve takıma gösterilen tepki damgasını vurdu.

Bakü Olimpiyat  Stadı'nda oynanan mücadeleye şok bir golle başlayan Milliler, henüz 7. dakikada 1-0 geriye düşerken deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını yenilen gol sonrası motive etmeye çalıştı.

Güneşten İsviçre maçı sonrası istifa sorusuna flaş yanıt
Güneş'ten İsviçre maçı sonrası istifa sorusuna flaş yanıt!
Son Dakika Haberi... A Milli Takım, EURO 2020ye veda etti İsviçre 3 golle kazandı
Son Dakika Haberi... A Milli Takım, EURO 2020'ye veda etti! İsviçre 3 golle kazandı

Yenilen ilk gol sonrası takıma moral vererek ayağa kaldırmaya çalışan Güneş, Shaqiri'nin İsviçre'yi 2-0 öne geçirdiği golün ardından ise büyük üzüntü yaşadı ve tepkisiz kaldı.

Oyuncularına hiçbir reaksiyon vermeyen Şenol Güneş, bir süre öylece kaldıktan sonra söylenerek kulübeye gitti.

Kulübede oturup düşünen tecrübeli hoca, daha sonra saha kenarına döndü.

A Milli Takımda Merih Demiral özür diledi
A Milli Takım'da Merih Demiral özür diledi

TAKIM İLK YARI SONUNDA ISLIKLANDI

İsviçre karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan ve ilk 45 dakika sonunda 2-0 geride soyunma odasına giren Millilere tepkiler yükseldi.

İtalya ve Galler maçlarında A Milli Futbol Takımı'na büyük destek veren taraftarlar, Bakü'deki İsviçre mücadelesinin ilk devresinin son anlarında oyuncular ve teknik heyeti protesto etti.

Gruptan çıkma şansını yakalamak adına İsviçre karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı olan Ay Yıldızlılar, devreyi 2 golle geride kapatınca ıslıklı protesto edildi.

İKİNCİ DEVRENİN BAŞINDA OYUNCULARA DESTEK, GÜNEŞ'E TEPKİ

Soyunma odasının yolunu tutan oyuncular ve Şenol Güneş'i ıslıklayan taraftarlar, ikinci yarı için sahaya döndüklerinde ise oyunculara alkışla moral verdi.

Oyuncuların tünelden çıkmasının ardından alkışla moral veren Ay Yıldızlı futbolseverler, Şenol Güneş'in görülmesinin ardından ise yine ıslıkla tepki gösterdi.

MAÇ BİTİMİNDE İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın 3-1 sona ermesiyle birlikte ise tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Mücadelede son düdüğün çalınmasının ardından tribünde yer alan taraftarlar, Şenol Güneş'i istifaya çağırdı. Ayrıca devre sonunda da olduğu gibi ıslıklarla takım protesto edildi.

Son Dakika Haberi... İsviçre - Türkiye maçında soyunma odasına giderken şok tepki Gollerden sonra Şenol Güneş...

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi