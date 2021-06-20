A Milli Takım'da Merih Demiral özür diledi

Bu sonuçları kendilerinin de beklemediğini belirten Merih Demiral, "Vallahi çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Halkımızın beklentisi çoktu. Üzüntümüz de çok oldu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey yok. Turnuvanın en genç takımıyız. İlerideki turnuvalarda iyi olduğumuzu göstereceğiz." dedi.

Önlerindeki turnuvalarda daha iyi olacaklarının sözünü veren Merih, "Ben iyi günde de, kötü günde de buradayım. Bunu telafi edeceğiz. Ben güveniyorum arkadaşlarıma. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bu büyük bir tecrübe oldu. Özür diliyoruz." diye konuştu.