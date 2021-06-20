Son Dakika Haberi... A Milli Takım, EURO 2020'ye veda etti! İsviçre 3 golle kazandı

A Milli Takım, EURO 2020'ye veda etti. İlk iki maçta İtalya ve Galler'e kaybeden Türkiye, son karşılaşmada İsviçre ile kozlarını paylaştı.

Bakü'de oynanan mücadelede rakibine 3-1 mağlup olan A Milli Takım, grubu puansız tamamladı.

İsviçre'nin golleri 6. dakikada Seferovic, 26 ve 68. dakikalarda Shaqiri'den geldi.

Millilerin, maçtaki ve turnuvadaki tek golünü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 4'e çıkaran İsviçre ise grubu üçüncü sırada tamamladı. Petkovic'in öğrencileri, en iyi üçüncüler arasına girmek için diğer gruplardaki maçların sonuçlarını bekleyecek.

SON OLUŞAN PUAN DURUMU;

1- İtalya - 9 puan

2- Galler - 4 puan

3- İsviçre - 4 puan

4- Türkiye - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Embolo, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Rodriguez, Seferovic

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, Galler maçından farklı olarak Merih Demiral, Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

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