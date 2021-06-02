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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... İspanyollar duyurdu, Fenerbahçe'den Bernd Schuster'e teklif! Emre Belözoğlu sonrası...

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Son Dakika Haberi... İspanyollar duyurdu, Fenerbahçe'den Bernd Schuster'e teklif! Emre Belözoğlu sonrası...

İspanya basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında Bernd Schuster'in de olduğunu yazdı. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Alman ya da Portekiz ekolünden bir isimle anlaşmak istendiği daha önce açıklanmıştı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğinin açıklaması üzerine teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye veda etmiş ve sarı-lacivertli kulübe veda ettiğini duyurmuştu.

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F.BAHÇE'NİN LİSTESİNDE YER ALIYOR

İspanya basının önde gelen gazetelerinden Marca, Beşiktaş'ı da bir dönem çalıştıran Bernd Schuster'in Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarının arasında yer aldığını iddia etti.

Haberde; Schuster'in Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ancak kararı hızlı vermeyeceği vurgulandı.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Ali Koç, 4 saate yakın süren basın toplantısında Portekiz ya da Alman ekolünden bir hocayı sarı-lacivertli takımın başına getireceğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.

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