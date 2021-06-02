Emre Belözoğlu kararı sonrası Ümit Özat'tan paylaşım! Fenerbahçe'nin yeni hocası...

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün teknik direktörlük konusunda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, Ali Koç'un bu kararının doğru olmadığını savundu.

Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'TAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Ali Koç dün düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu'yla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı;

"Emre Belözoğlu’na ben müteşekkirim, yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Ben Emre’yi yöneticiyken tanırdım ve sonrasında da tanırdım. Ben başkanlığa geldikten sonra da çok daha yakından tanıma fırsatım oldu. Kendisinden ne istediysek bugüne kadar elinden gelenin en iyisini yoğun mesailer harcayarak elini taşının altına koydu. Ben, Emre ile ilk sezonun ortasında istişare etmek için görüştüm. O zamanlar sene sonu İtalya’ya gidecekti. Kendisine bir kariyer planlaması yapmıştı. Evdeki hesap, çarşıya uymadı. Ersun Yanal’ın istediğiyle takıma kaptan olarak geri döndü. Sonra kendisini kaptan ve teknik direktör olarak buldu. Yaptığımız transferlerde bazı yanlışlıklar olabilir ama kısıtlı imkanlara rağmen gelmesi imkansız oyuncuları getirmesi açısından büyük artılar getirdi."

"7 ay sonra ise kendisini teknik direktör ve sportif direktör olarak buldu. Kariyerinde kendisini ileride teknik direktör olarak gören birisi için riskli bir karardı ancak 1 saniye düşünmedi. Sahada gördüğümüz futbol, bizlerin beklentisine çok daha yakın bir seviyedeydi. Biz şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. İleriye dönük teknik direktörlük konusunda bana göre, 3 alternatifimiz vardı. Bunlardan biri Emre ile devam etmek. Biri yabancı, tecrübeli hocanın altında tecrübe kazanması… Üçüncüsü ise yabancı yepyeni bir teknik direktör getirmek."

"Bana göre 5, bilemedin 10 yıl sonra açık ara tartışmasız en iyisi olacağını düşündüğüm Emre Belözoğlu, bugün yaşanmışlık ve tecrübe çok önemli. İki yıl üst üste şampiyon olursun, kredin olur böyle bir risk alırsın. Ama bizim durumumuzda bu riske girmek tehlikeli ayrıca bu Emre için de risk oluşturabilir. Dolayısıyla Emre’yi de riske atmamak için tercih yaptık ve bunu kendisiyle konuştuk. Zaten her şeyimizi konuştuk. Kendisi biraz düşünmek için süre istedi. Ama sıcak baktığını söyleyemem."

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