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Haber Giriş: 30.11.2020 - 18:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Gökhan Gönül: "Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz"

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Son Dakika Haberi | Gökhan Gönül: "Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz"
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Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, ”Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz” dedi.

Süper Lig’in 10’uncu haftasında dün Fenerbahçe, Beşiktaş’a kendi sahasında 4-3 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Futbolcu arkadaşlarıyla birbirlerine sarılı halde bir fotoğraf paylaşan Gökhan Gönül, ”İyi değildik ancak sadece bir maçı kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonlukdan olduk ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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