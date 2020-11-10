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GeriBasketbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı
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Basketbol
Haber Giriş: 10.11.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."

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