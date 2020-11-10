Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan ile yollar ayrıldı

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."